La piazzetta di Su Grifoni nel degrado 

Continua il lento declino della piazzetta di Su Grifoni Mannu, tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora. Rimossa l’impalcatura dalla vecchia casa in cui non si è provveduto ai lavori di ristrutturazione, non si ferma il degrado. Oltretutto, gli incivili continuano a gettare i rifiuti. L’acciottolato, inoltre, si sta disgregando in più punti. Un problema che si aggiunge a tanti altri, tra cui il mancato restauro del rubinetto dal quale da tempo non scende un goccio d’acqua.

Eppure questa volta i residenti ci speravano davvero. Realizzate le isole di traffico per evitare la sosta selvaggia, si era parlato di un progetto di recupero della piazzetta che però è rimasto fermo al palo. Questo, malgrado un tempo Su Grifoni Mannu fosse un simbolo della città, la più nota tra le fontanelle esistenti nel centro urbano nel 1889. Sono famose le foto che ai suoi piedi ritraggono gli operai durante i lavori di sgombero delle macerie dopo l'alluvione. Per i quartesi un simbolo, da salvaguardare e non lasciare al suo destino.

