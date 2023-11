La piazza si colora con i mercatini 

Le feste natalizie di Iglesias, anche quest'anno saranno rese più liete dalla presenza dei mercatini di Natale. Sono pronte 20 casette da collocare in piazza Sella che, rispetto agli anni passati, non solo assumeranno un “aspetto” più importante, ma saranno totalmente gestite dal consorzio del centro commerciale naturale “Iglesias Città Regia”.

I preparativi

Il via ufficiale delle festività è previsto per l’8 dicembre quando, in occasione dell’apertura delle casette (che andrà avanti fino al 24) nella stessa piazza si terrà l’evento “Christmas rock”: «Uno dei tanti previsti per l’intero arco delle feste. - svela l’assessora alla Cultura e agli Eventi Claudia Sanna - Ci saranno delle manifestazioni quotidiane che si svolgeranno proprio nei dintorni degli stand».

L’intento è quello di trasformare i mercatini di Natale in un vero e proprio centro di gravità del Natale e da questa mattina sarà possibile richiedere le informazioni necessarie per poter gestire uno degli spazi previsti: «Abbiamo pensato di coinvolgere totalmente le attività commerciali delle nostra città. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Da qui la decisione di affidare totalmente il mercatino di Natale al consorzio “Iglesias Città Regia”. Questo è però solo il primo passo di una collaborazione con il centro commerciale naturale e l’amministrazione comunale, che in futuro proseguirà in occasione di tutti gli eventi prossimi. Da sottolineare anche la sinergia per l’organizzazione fra il mio assessorato e quello della Cultura e degli Eventi, si tratta di un connubio importante e che ci ha permesso di lavorare al meglio per l’intera comunità». Tutte le informazioni e le modalità per poter partecipare e richiedere il noleggio di una delle “casette” sono disponibili nella pagina social del consorzio “Concorso Iglesias città regia”, oppure possono essere richieste tutte le informazioni all’indirizzo mail “mercatinidinataleiglesias@gmail.com”.

L’attesa

Intanto il programma degli avvenimenti natalizi verrà ufficializzato il prossimo primo dicembre, ma alcune indiscrezioni lasciano presagire ad una miriade di eventi che dall’8 e fino al 6 gennaio (dove è stata confermata la discesa della Befana in piazza Municipio, a cura della Pro Loco) vedrà le vie del centro storico quotidianamente animate: «Sarà una grande festa sopratutto per i bimbi, soltanto per loro sono previste 12 manifestazioni. - aggiunge l’assessora Sanna - Posso anticipare alcuni avvenimenti, come i laboratori degli elfi, gli spettacoli teatrali, le bolle itineranti, Babbo Natale su è giù per la città con la sua slitta, il trenino itinerante, gli artisti di strada ed il gospel. Ma le date da ricordare saranno davvero tante».

