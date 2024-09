La piazza è un campo da basket 

Riportare lo sport nel cuore del paese per favorire la pratica fisica e creare momenti importanti di aggregazione. Così a San Gavino, la centrale piazza Marconi, sulla quale si affacciano il palazzo comunale e la chiesa di Santa Chiara, si è trasformata in un grande campo da gioco grazie alla manifestazione “Campidano street basket”.

I numeri

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata organizzata dall’associazione sportiva Vitalis basket come spiega il presidente Andrea Piras: «L’idea è quella di far conoscere il basket a tutti e, in particolare, ai più piccoli in modo da promuovere l’attività sportiva che la nostra società porta avanti». Oggi in piazza Marconi a partire dalle 19 ci saranno le finali dei ragazzi under 15 e under 19. «In questi giorni tantissimi appassionati sono venuti a seguire le partite che hanno avuto come protagonisti anche i bambini nel minibasket. Abbiamo iniziato tanti anni fa a promuovere il basket nei rioni del paese con un canestro mobile che in passato abbiamo portato in diverse piazze. La nostra società raduna quasi cento atleti divisi in diverse categorie e la prima squadra disputa il campionato senior per amatori, anche se il nostro obiettivo è iscriverci al campionato di Promozione».

Il futuro

Così il cuore del paese si è rianimato con tanti sostenitori a partire dai genitori e dagli amici dei piccoli atleti pronti a fare il tifo da bordo campo o dai tavolini dei vicini bar disposti verso il campo da gioco. «Il basket – aggiunge Andrea Piras – è per tutti noi una grande passione e io stesso tanti anni fa ho militato nella squadra della Virtus San Gavino in serie D. Presiedo la Vitalis dal 2017 e a breve ci saranno le nuove elezioni: cercheremo di portare nella società molte persone nuove. In più dallo scorso anno abbiamo avviato un progetto che coinvolge diverse società del territorio (Eos Guspini, Primavera Gonnosfanadiga, Saab Terralba e Basket Mogoro) e che prevede anche allenamenti itineranti nei diversi centri.

Il Comune

È felicissimo della manifestazione il sindaco Stefano Altea. «È davvero bello vedere piazza Marconi viva e sana con la presenza di tanti giovani che giocano. Questo tipo di iniziative troveranno da parte nostra sempre una particolare attenzione e supporto. Il nostro assessore allo Sport Claudia Pinna è una garanzia di sensibilità e impegno per incentivare tutti gli eventi sportivi che verranno proposti all’amministrazione». Entusiasta anche la presidente della Pro Loco Antonella Caboni: «Ben vengano queste iniziative che riportano la gente nel cuore del paese. Noi abbiamo prestato l’attrezzatura che ci è stata richiesta».

