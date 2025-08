«La piazza è bella, mancano i parcheggi» 

Mesi fa, quando i lavori sembravano non avere fine, l’auspicio comune dei cagliaritani era: «Speriamo che concludano l’opera, poi valuteremo». Dopo oltre due anni di contestazioni, polemiche e disagi, da venerdì via Roma e la sua passeggiata alberata sono di nuovo percorribili da automobilisti e pedoni. La curiosità è tanta e molti ieri l’hanno percorsa in auto per giudicare la novità: la coda in certi momenti partiva dalla Rinascente e arrivava sino a piazza Deffenu. Ognuno si sente di dire la sua opinione, quasi tutti hanno soluzioni e proposte per una delle strade più importanti del capoluogo: «Io avrei fatto così». Bella, brutta, soldi sprecati, pochi parcheggi, caos. I social hanno segnato la strada e così, a domanda, in un attimo gli interlocutori si trasformano in archistar, ingegneri, urbanisti e censori.

Sotto i portici

Tra i tavoli dei bar storici, quelli preferiti dai cagliaritani, l’argomento “Via Roma” è l’unico che tiene banco. «Certamente è migliorata», sentenzia Enzo Pusceddu, pensionato di 77 anni, di Maracalagonis. «È da una vita che la frequento, posso dire di conoscerla molto bene». Meglio prima o adesso? «Per me i lavori l’hanno abbellita, trovando i pareri positivi di pedoni e turisti. Lo stesso discorso non vale per gli automobilisti che impazziranno per trovare un buco dove lasciare la macchina». Non manca un giudizio sulla zona verde. «Fate crescere gli alberi, poi arriverà anche l’ombra». C’è una pecca. «Le pietroline bianche delle aiuole, i ragazzini le utilizzano per lanciarsele». Poco più avanti, Maria Eugenia Leoni, 50 anni di Escalaplano, beve una bibita con la figlia. «Vivo a Torino, ma quando vengo a Cagliari passo sempre in via Roma: negli ultimi anni troppi cantieri caotici». Bella, brutta? «L’importante è che siano finiti i lavori. Comunque sì, la promuovo».

Residenti trascurati

Fabio Lixi, pensionato di 72 anni, residente alla Marina, è critico. «Via Roma e la passeggiata sono molto belle. C’è un piccolo dettaglio – aggiunge ironico: si sono dimenticati di noi che viviamo e lavoriamo nel quartiere del centro storico. Il vero problema sono i parcheggi, oltretutto ora sono drasticamente diminuiti a causa dei lavori all’interno dell’area portuale. Per noi che viviamo alla Marina anche solo scaricare la spesa dall’auto è un’avventura. per non Parlare dei gestori dei bar e ristoranti, come possono ricevere la merce?». Il pensionato ha la soluzione in tasca. «Dovrebbero realizzare un tunnel e spazi sotterranei per la sosta».

In panchina

Vladimiro Frau, 50 anni, di Ussana, si gusta un gelato con la moglie seduto in una nuova panchina. «Bella e funzionale. Il vero guaio sono i parcheggi. Speriamo che attivino al più presto le fermate del Ctm in attesa di un sogno chiamato metro di superficie».

Via le auto

«Bellissima», commenta secco Sergio Boi, pensionato di Cagliari, che passeggia con la moglie negli spazi appena aperti. «Un colpo d’occhio eccezionale, una cartolina perfetta per i turisti». I parcheggi? «Qui si viene a piedi o in pullman, al centro niente auto».

