La piazza diventa una pista da ballo (sardo) 

Nella piazza centrale di Olia Speciosa, la più importante di Castiadas, ci sono ragazzi, bambini e i loro genitori. Nessuno guarda il telefonino, neanche per sbaglio. Tutti assieme formano un cerchio, muovono i piedi, si tengono per mano. Si sente un pallone che rotola e, soprattutto, la musica sarda. Potrebbe sembrare Castiadas di cinquanta anni fa e invece, un po’ a sorpresa, è la Castiadas di oggi. Da due settimane, grazie alla Pro Loco, ai genitori (riuniti in un comitato) e al Comune grandi e piccoli si ritrovano in piazza la sera tre volte la settimana per imparare a ballare il ballo sardo.

«Ci siamo resi conto – dice Michela Deiana, presidente della Pro Loco e una delle principali promotrici dell’iniziativa – che i nostri bambini avevano una gran voglia di ballo sardo e che forse noi non stavamo facendo molto per trasmettere loro le nostre tradizioni. Alcuni di loro, pur non sapendone nulla, non appena sentivano la musica sarda a casa dei nonni si mettevano a ballare da soli».

Il primo passo

La molla che ha fatto scattare il tutto è stata la grande partecipazione dei bambini di Castiadas alla sagra degli agrumi di Muravera, lo scorso aprile. «Hanno sfilato in costume sardo con un entusiasmo incredibile – aggiunge Deiana – anche se non sapevano ballare, né conoscevano il costume e la sua storia». Da qui, assieme ai genitori, l’idea di ricreare una scuola di ballo sardo, ma non come tutte la altre. «In una stanza chiusa magari non si sarebbero avvicinati, in piazza invece poteva essere diverso. In quel momento abbiamo chiesto al sindaco la concessione dello spazio pubblico». La risposta del primo cittadino è stata immediata: «Non ci ho pensato su due volte - sottolinea Eugenio Murgioni – quale miglior occasione per trasmettere ai nostri giovani le tradizioni di Castiadas? Assieme alla Giunta abbiamo deliberato di concedere piazza Olia Speciosa due o tre volte la settimana dalle 19 alle 20 con l’intento, fra l’altro, di far rinascere il gruppo folk. La Pro Loco e i genitori sono stati encomiabili».

I genitori

Sono felicissimi di essere riusciti a far ripartire il ballo sardo e di trasmetterlo ai figli. «Perché non provare a riportare i bambini in piazza – dice Marzia Orrù, una delle mamme del comitato genitori e grande sostenitrice dell’iniziativa – e perché non farlo col ballo sardo? Con l’era digitale non sanno neanche cosa vuol dire il ballo sardo, dovevamo fare qualcosa». A dar man forte a Marzia c’è Maddalena Murru, un’altra giovane mamma del comitato: «La piazza è il luogo ideale perché chiunque, anche un turista, quando ci vede si può avvicinare. E così sta succedendo, è davvero molto bello».

Il maestro

È Damiano Deiana, “vecchio” componente del gruppo folk che non c’è più: «Iniziai a ballare nel 1998, il gruppo invece si formò nel 2013. Era il San Giovanni Battista, purtroppo durò solo qualche anno. Adesso l’obiettivo, tra grandi e piccoli, è ricomporlo e rilanciarlo». I bambini sono attenti, maestro Damiano fa partire su “pass’e tresi”: «Avanti, adesso a sinistra. Il passo lo dovete fare tutti allo stesso tempo, forza». Il sincronismo ancora non è perfetto, l’entusiasmo sì. Compreso quello dei pochi maschietti che – sempre portati in piazza dai genitori – ancora preferiscono dare un calcio al pallone piuttosto che imparare il ballo sardo. Ma sono sempre meno: dopo tre lezioni c’è già chi ha lasciato la palla per provare i primi passi. Di certo, per una volta, musica sarda e un pallone che rotola hanno messo da parte l’anonimo display di un telefonino.

