La piazza-discarica e le strade disastrate: scatta l’emergenza 

I piccioni banchettano nella distesa di rifiuti abbandonati in piazza Medaglia Miracolosa, nello spiazzo che si affaccia su via Is Mirrionis. Dall’altra parte, con vista su via Premuda, la situazione non è certamente migliore: le aiuole sono oramai diventate dei cassonetti stracolmi di spazzatura, mentre sul lato di una palazzina c’è chi ha scaricato i resti di qualche lavoro effettuato in casa. E se il tappetto di buste di plastica rotte, avanzi di cibo, sciarpe e maglioni vecchi, secchi pieni di macerie sono il frutto della maleducazione e inciviltà di troppe persone, la situazione nel resto della piazza è invece un segnale di abbandono da parte delle istituzioni: le condizioni dell’asfalto sono pessime, e le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale creando situazioni di pericolo.

La comunità

Un panorama desolante, un degrado che va avanti da diverse settimane e, nonostante qualche intervento di pulizia, sta peggiorando. Chi vive qui preferisce non commentare. La convivenza con le persone che riducono casa loro in queste situazioni non è mai facile. Dunque meglio non dire nulla. Se non tenersi a distanza da spazzatura e odore insopportabile. Come fa un pensionato: cane al guinzaglio, passeggia per poi allontanarsi dallo spiazzo stracolmo di rifiuti. Le panchine sono deserte anche perché circondate da spazzatura di ogni genere. Altri due residenti, nel passare accanto al degrado, scuotono la testa. Una situazione che stona con una piazza centrale tenuta bene e con il progetto tanto pubblicizzato della comunità che produce energia elettrica: un impianto fotovoltaico sul tetto di una scuola e negli edifici vicini in grado di trasformare i raggi solari in elettricità gratuita e pulita. La comunità di piazza Medaglia Miracolosa, composta da 188 appartamenti e con 430 inquilini, produrrà 120 chilowattora.

La spesa

Le squadre della De Vizia hanno già effettuato alcuni interventi di pulizia straordinaria della piazza. Ma sembra essere cambiato davvero poco. Gli abbandoni di rifiuti vanno avanti e, racconta qualcuno a “microfoni spenti”, c’è chi sarebbe arrivato da altre zone per scaricare dai camioncini sacchi di rifiuti di qualsiasi genere. Per cercare di contrastare gli abbandoni verranno organizzati dei servizi di controllo da parte delle pattuglie della Polizia Locale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA