La piazza di Su Grifoni Mannu ripulita da erbacce e rifiuti 

Dopo le proteste, ecco i lavori. Sono arrivati di buon mattino ieri, gli operai della De Vizia nella piazzetta di Su Grifoni Mannu tra le vie Vittorio Emanuele e La Marmora.

Le segnalazioni dei residenti che avevano denunciato come nello spazio, abbandonato da tempo, stessero crescendo anche le erbacce, hanno colto nel segno e armati di decespugliatore gli operai hanno dato il via alla pulizia di tutta l’area.

Le sterpaglie sono state eliminate e l’erba è stata poi spazzata e portata via. Sono stati rimossi anche i rifiuti che gli incivili gettano nella piazzetta quasi tutti i giorni, senza nessuno rispetto per lo spazio pubblico.I più contenti ovviamente sono stati i residenti della zona che hanno accolto con gioia l’arrivo della De Vizia.La paura adesso è che continuino gli abbandoni dei rifiuti, soprattutto cassette di frutta che ultimamente venivano lasciate vicino alla panchina dove purtroppo qualcuno, nelle ore notturne, fa anche i bisogni fisiologici.Adesso la speranza è che venga presto recuperato e messo in funzione Su Grifoni Mannu, la fontana più grande della città. In tutto il centro non c’è infatti nemmeno una fontanella: sono tutte state divelte dai vandali e mai più sostituite. Ed è un problema enorme in questa estate rovente dove non ci si può rinfrescare da nessuna parte: da piazza Sant’Efisio alla piazzetta di Sa dom’e Farra e poi ancora a piazza Dessì , a via Marconi ai parchi cittadini. Alcune fontanelle non hanno nemmeno i rubinetti, in altre invece l’acqua non scende.

