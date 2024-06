La piazza delle polemiche 

Piazza delle polemiche per alcuni, piazza dei record per chi l’ha fatta realizzare. L’idea goliardica di chi ha piazzato nella base fatta realizzare per la statua di Druso minore, di un nano da giardino, ha attirato l’attenzione di tutti, compreso il sindaco che ha affidato ai social i ringraziamenti ironici.

«Ci accontentiamo del Drusolo in attesa della statua alta due metri che arriverà a breve. In un momento in cui forse ci si prende troppo sul serio, ci consentono di affrontare certi temi con simpatia, goliardia, con quello spirito che talvolta alleggerisce il peso delle decisioni importanti». I lunghi lavori però hanno suscitato l’attenzione di chi è andato in Comune a chiedere spiegazioni sui tempi di realizzazione, fissati inizialmente al 31 dicembre dell’anno scorso, poi per la festa di Sant’Antioco. «Ma sono ancora in corso - ha detto Franco Fontana - quindi, da semplice cittadino, sono andato a chiedere spiegazioni negli uffici competenti ma mi hanno invitando ad andarmene senza rispondere alle mie domande».

La piazza è aperta e anche il traffico automobilistico, nonostante siano rimasti alcuni lavori da ultimare. «Questa è un’opera già digerita dalla cittadinanza - dice il sindaco Ignazio Locci - che i lavori si concludano ufficialmente in una data o in un’altra, oramai non cambia nulla. In ogni caso, chi decide la parola fine e chiusura del cantiere è il Rup, il responsabile unico del procedimento, assieme al direttore dei lavori». Dopo l’apertura della piazza, si sono registrate un buon numero di cadute da parte di alcuni cittadini, anche con conseguente ricorso alle cure del pronto soccorso. «Questa è la piazza che segna un vero record - dice Locci - per due motivi sostanziali: il primo perché la ditta, gli operai e i cittadini hanno di fatto condiviso il percorso di realizzazione e soprattutto perché da 30 anni non si realizzavano opere pubbliche di questa portata. I ritardi? nessuno nega che ci siano stati, ma rispetto a che cosa? in corso d’opera abbiamo trovato problemi che non ci aspettavamo e che hanno fatto lievitare i tempi. Mancavano i sotto-servizi delle strade adiacenti e in ogni caso, in un anno, è stata realizzata e di questo sono soddisfatto e orgoglioso». Finita o meno, c’è di sicuro il fatto che la piazza è già stata inserita come location di alcuni spettacoli musicali. Si comincia con la fanfara dei bersaglieri il 21 giugno.

