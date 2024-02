La piazza centrale sarà intitolata a Gigi Riva 

In attesa di intitolargli lo stadio, Gigi Riva avrà una piazza a lui dedicata. Ci sarà il nome del bomber rossoblù, scomparso lo scorso 22 gennaio, nella targa della nuova passeggiata centrale di via Roma che sarà inaugurata nei prossimi mesi.

Lo ha annunciato ieri il sindaco Paolo Truzzu, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione: «Ho proposto di intitolare la nuova passeggiata di via Roma a Gigi Riva», ha scritto sulla sua pagina Facebook. «Il giusto tributo e riconoscimento a un grande uomo che ha scelto Cagliari e la Sardegna quale sua casa, legando indissolubilmente la propria vita alla nostra terra. Mi sono arrivate tante proposte, ma sono convinto che mai Gigi avrebbe voluto scansare qualcuno e prenderne il posto, perciò una nuova realizzazione porterà il suo nome. Questo», aggiunge il primo cittadino, «ci permetterà anche di realizzare un’opera artistica in suo onore proprio davanti al mare che tanto ha amato con un riferimento chiaro ad una passeggiata che ne ricordi il suo stile di vita. Quanto amava camminare in città!».

Decisione unanime

«Abbiamo deciso con i colleghi di tutte le forze politiche che la mozione presentata venerdì verrà discussa in Consiglio comunale dopo le elezioni del 25 febbraio e sono certo che incontrerà il favore di tutti. Perché Gigi Riva non è stato solo un campione, ma è e sarà per sempre un simbolo di tutti, indistintamente. Il simbolo di una Sardegna che ha saputo sognare e primeggiare, l’emblema di una comunità che, attraverso lo sport, ha trovato voce e identità. Non dimenticheremo la sua passione e la sua dedizione», conclude Truzzu, «capaci di ispirare generazioni intere, trasformando il calcio in un legame profondo e indelebile con la sua gente che ha scelto come famiglia. Ci ha unito in un unico grande abbraccio, rendendoci fieri di essere sardi e diventando per noi un figlio, un nipote, un fratello. Uno di casa».

I commenti

Ma se le forze politiche rappresentate in Consiglio sembrano essere compatte sull’idea, i commentatori su Facebook, come sempre, si sono divisi. C’è chi plaude all’iniziativa («ottima scelta. Gigi lo merita e i cagliaritani meritano di avere una passeggiata intrisa della sua memoria», scrive Ignazio Boi) e chi, riferendosi alla statua, ricorda che il posto migliore dove sistemarla sia piazza Yenne («di Riva al posto del tiranno se ne parlava che lui era ancora in vita. Oggi che purtroppo ha iniziato il suo viaggio ultraterreno, la cosa ha doppiamente importanza», evidenzia Vincenzo Sardu). E c’è persino chi propone una consultazione popolare: «Vogliamo un referendum consultivo per i cagliaritani. Lo decidiamo noi dove e cosa intitolare a Gigi Riva. Non lo decidete voi politici».

