«La piantagione? Ho fatto tutto da solo» 

Il sestese Elia Mereu avrebbe ammesso davanti al giudice per le indagini preliminari Claudia Secchi di aver realizzato la piantagione di circa 9mila piante di marijuana nelle sue serre di “Campu sa Lua”, in territorio di Monastir. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, difeso dall’avvocata Teresa Camoglio, il 42enne si sarebbe di fatto assunto l’intera responsabilità della coltivazione delle 9.000 piante, affermando di aver seminato, irrigato e anche raccolto la droga. Sarebbe stato lui, inoltre, a chiedere a Davide Carlini, 25 anni, di Quartucciu, di trovare dei giovani solo per «sbocciolare», ovvero aprire i boccioli della cannabis da essiccare.

Tre restano in carcere

Convalidati i sei arresti (un settimo giovane è minore e la convalida viene affidata al competente Tribunale), la giudice Secchi ha deciso di lasciare in carcere Mereu, Carlini e Michael Boi (21 anni, di Sinnai), quest’ultimo perché nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di altro stupefacente. Scarcerati e mandati ai domiciliari, invece, i giovanissimi Bruno Pinna (19 anni) e Thomas Casula (20 anni), entrambi di Maracalagonis che sarebbero stati contattati solo all’ultimo per aprire i boccioli. Tutti gli indagati, compreso il minore, sono difesi dall’avvocata Camoglio con la sola eccezione di Pau, assistito dal legale Michele Viola.

Le indagini

A condurre l’intera operazione che ha portato al sequestro di un’ingente quantità di marijuana sono stati i carabinieri di Sestu, coordinati dal maresciallo Riccardo Pirali, che poi hanno informato il pubblico ministero Mario Leo. Oltre alle 9mila piante recuperate, i militari hanno sequestrato nell’azienda 90 chili di boccioli e infiorescenze, sei chili di foglie tritate e due chili e mezzo di Kief. Sulle tracce della piantagione gli investigatori della stazione sestese, che poi sono stati affiancati nel blitz anche dai colleghi di Dolinanova e Quartu, si erano messi nel mese di ottobre, quando dopo una segnalazione avevano iniziato i pedinamenti e gli appostamenti. Al centro dell’attività ci sarebbe stato Mereu, varie volte i militari avrebbero tenuto sotto controllo la piantagione, ma sono entrati in azione quando è iniziata l’attività di apertura dei boccioli. Proprio alcuni degli indagati, infatti, sarebbero stati sorpresi a coglierli e lavorarli. Ora bisognerà attendere qualche giorno per i risultati dell’esame sullo stupefacente e per capire quanto Thc ci fosse.

