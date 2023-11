La pianta organica si allarga, in Municipio tre assunzioni 

Il Comune di Sant’Antioco ha indetto un concorso, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti con profilo professionale di operatore esperto amministrativo. Si tratta della ex categoria B, da assegnare come prima destinazione nei settori tecnico, finanziario e di vigilanza.

«Si tratta di un concorso molto importante – fanno sapere dal Comune – in questo modo sarà rinforzata la pianta organica del Municipio. La presenza di questa tre nuova figura professioniali consentira agli uffici di lavorare ancora meglio».

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, accompagnato da diploma o attestato di qualificazione professionale di durata biennale. La domanda di partecipazione deve essere presentata in modalità telematica, con autenticazione, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) Le domande dovranno pervenire entro le 23.59 del 27 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA