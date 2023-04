La pianista Francesca Tandoi per la prima di JazzAlguer 

Su il sipario, domani ad Alghero, sulla sesta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata nella cittadina del nord Sardegna dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la firma del batterista Massimo Russino alla direzione artistica. Per il concerto inaugurale, riflettori puntati al Teatro Civico dalle 20.30 sul trio della pianista Francesca Tandoi, con Giulio Scianatico al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.

I biglietti, a 15 euro (più diritti di prevendita) si possono acquistare su www.mailticket.it. Domenica botteghino aperto al Teatro Civico a partire dalle 19.30.

Raffinata compositrice e solida band leader, talento cristallino riconosciuto da pubblico e critica, la musicista romana vanta un percorso già costellato di successi. In soli pochi anni di carriera, Francesca Tandoi si è fatta apprezzare suonando in alcuni fra i più importanti festival e jazz club in giro per il mondo: North Sea Jazz Festival, Umbria Jazz, Cork Jazz, Breda Jazz. Il suo bagaglio di esperienze conta collaborazioni con artisti di fama internazionale, ma è la formula del trio a rivelarsi più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità, mantenendo ben saldo il legame con il passato e la tradizione jazzistica, ma con la mente proiettata verso il futuro.

Francesca Tandoi inaugura dunque la sesta edizione di JazzAlguer che si snoderà fino al prossimo 25 novembre con 12 concerti nell'arco di 7 mesi: un ricco e variegato cartellone con importanti artisti nazionali e internazionali, voci italiane e straniere, non senza la giusta attenzione per i nuovi talenti, le eccellenze regionali, spaziando ad ampio raggio tra i generi e gli stili. Tra i protagonisti attesi ad Alghero nei prossimi mesi, la band britannica Matt Bianco, i pianisti Paolo Di Sabatino e Andrea Domenici e lo statunitense Emmet Cohen con i rispettivi trii, il cantautore Mario Venuti, la cantante e pianista londinese Vanessa Haynes, i sardi Elias Lapia con il suo quartetto e Salvatore Spano in sestetto.

