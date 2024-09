La piaga Lingua blu Nel sud dell’Isola è allerta massima 

La mappa dei focolai sul territorio regionale è una distesa di puntini gialli, verdi, vinaccia e rossi, un colore per ogni sierotipo del virus, e ogni giorno che passa la malattia dilaga e lo spazio bianco si riduce. L’ottava epidemia di Lingua blu dal 2000 a oggi sta sfiancando le aziende zootecniche della Sardegna che vedono aggiungersi quest’ennesima pestilenza ai danni di mesi e mesi di siccità.

L’argine in bilico

La speranza è che il freddo arrivi al più presto perché le macchie di colore della nostra mappa cominciano a mescolarsi e nei giorni scorsi è successo ciò che si temeva: il sierotipo 8 del virus, finora presente nel nord dell’Isola e tra Ottana e Ghilarza, è stato identificato ad Arbus, Terralba (tre focolai), Zerfaliu e San Vero Milis. È dunque arrivato nell’Oristanese, e il cielo non voglia che sfondi fino alle praterie vergini del Campidano di Cagliari dove non si è mai visto, e qualora vi piombasse davvero sarebbe un disastro.

La circolazione

Adesso nel sud dell’Isola, area colpita dal sierotipo 3 del virus della Blue tongue, si incrociano le dita perché tutto è davvero affidato al caso, o se si preferisce al cielo. Gli epidemiologi avvisano che va considerata anche la possibilità che l’Oristanese faccia da argine, o comunque da filtro, all’avanzata del sierotipo 8 perché, spiega una fonte, «l’epidemia dell’anno scorso aveva fondamentalmente interessato questa zona, e quindi c’è molta immunità territoriale, molti anticorpi. Significa che il virus potrebbe fermarsi parecchio; speriamo, perché se invece arriva a Cagliari fa una strage». Intanto, mentre il sierotipo 8 scende, il 3 sta salendo verso il centro-nord dell’Isola. E a parti invertite, vale lo stesso discorso.

La stagione degli agnelli

La Lingua blu dilaga, ed è un’altra piaga biblica per la Sardegna, che pesa ancor più adesso che s’avvicina la stagione della nascita degli agnelli e della produzione del latte più buono (pagato bene oltretutto), e qui nell’Isola le si sta andando incontro con le pecore indebolite dalla febbre catarrale, premessa di un sempre più elevato numero di aborti e dunque di un calo della produzione lattiero-casearia.

I numeri dell’epidemia

Dalla comparsa del virus della Blue tongue in Italia, nell’agosto di 24 anni fa a Pula, questa è una delle epidemie più terribili, non per il numero dei capi morti, assai basso (dati di venerdì scorso: su 95mila pecore contagiate, gli animali morti sono 15.883; nel 2000 furono 300mila, e in totale 650mila nelle ondate fino al 2010), bensì per l’indebolimento dei capi colpiti che sta portando a perdite economiche devastanti per gli allevamenti.

Il vaccino nel 2025

Sono 2.663 i focolai della malattia censiti finora dall’osservatorio epidemiologico veterinario dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna. Numeri in costante crescita, man mano che i veterinari in servizio nei territori certificano la presenza della malattia e comunicano la diagnosi all’ente. Tre i sierotipi del virus finora identificati: l’8, finora diffuso soprattutto nel centro-nord dell’Isola; il 4, assai contenuto; e il 3, che circola nelle pianure del sud dell’Isola fino all’Oristanese, con qualche focolaio registrato nella Nurra. Ma se per gli altri due il vaccino c’è (600mila le dosi somministrate), immunizzare le greggi contro il sierotipo 3 sarà possibile non prima del 2025.

Gli “sconosciuti”

Sulla mappa regionale dei focolai c’è anche una miriade di puntini verdi, segnalati come “sierotipo sconosciuto”. Cosa significa? «Significa semplicemente», spiega Enrico Vacca, direttore del Servizio di sanità animale dell’Asl di Oristano, «che in quel focolaio il veterinario certifica la presenza della Blue tongue, anche se ancora manca la diagnosi di laboratorio sui campioni di sangue, che viene fatta dal centro di riferimento di Teramo». Una procedura possibile, sottolinea, «quando c’è un’epidemia conclamata: basta la diagnosi clinica dei sintomi della malattia; pertanto il sierotipo di quel focolaio è “sconosciuto” fino al momento del referto che ne attesta l’identità». L’Oristanese è tra quelli più colpiti con 538 focolai registrati, sierotipo sconosciuto e sierotipo 3. «Caratterizzato da una notevole velocità di diffusione», spiega il dottor Vacca. «La mortalità è inferiore, ma i danni non vengono calcolati sugli animali morti bensì sulle conseguenze della malattia: le pecore sono soggette ad aborti spontanei, non partoriscono e quindi crolla la produzione di latte».

RIPRODUZIONE RISERVATA