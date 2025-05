La piaga dei palazzi imbrattati  

Palazzi freschi di tinteggiatura presi di mira dai vandali e deturpati con scritte e graffiti che di artistico non hanno niente. Accade sempre più spesso, in periferia come in centro, e ogni volta a farne le spese sono i residenti, costretti a spendere doppiamente per vedere ripristinato il decoro.

L’ultimo caso in via Laghi Masuri, a San Michele, dove la facciata di una palazzina appena ristrutturata è stata sfregiata con scritte offensive contro la Polizia, disegni osceni, parolacce e insulti. Nel mirino anche l’attigua chiesa della Medaglia Miracolosa. E non va meglio a Villanova, dove sul muro di cinta dell’istituto Sacro Cuore, in via Macomer, campeggiano scritte irriguardose contro Papa Francesco. Non c’è più rispetto, insomma. Per niente e per nessuno.

Amareggiata Maria Rosaria Preziosi, superiora delle Vincenziane del Sacro Cuore di Cagliari. «Anche il muro della cappella è stato pasticciato», si lamenta, «ogni volta che ritinteggiamo, subito si riempie tutto nuovamente di scritte. Se facessero bei disegni potremmo anche tollerarli, ma così proprio non va. Non so se ridipingeremo ancora, l’impressione è che sia inutile».

L’amministratore

Ugualmente avvilito Gianluca Longo, amministratore della palazzina di via Laghi Masuri. «C’è amarezza», dice, «dopo tanta fatica per riuscire ad avviare i lavori di concerto col Comune, trattandosi di condominio misto pubblico-privato, ci siamo ritrovati subito con la facciata ricoperta di frasi irripetibili. Faremo ridipingere quanto prima sperando che non risucceda». I lavori, tra l’altro, non sono neanche finiti. «Non so dire quanto sia costata la sola facciata, ma in totale si stanno spendendo 250mila euro per l’efficientamento energetico».

I condòmini

Del resto ritinteggiare i palazzi costa in media 10mila euro a condòmino. Sconcertata Maria Bonaria Nieddu, un'inquilina dello stabile. «Ci vorrebbe una telecamera e una maggiore presenza delle forze dell’ordine», dice dalla finestra, «specialmente di notte perché i vandali non agiscono certo alla luce del sole». Le fa eco un altro residente. «Con quelle scritte mi vergogno ad invitare gente a casa», si rammarica, «si sa perfettamente chi è stato, un gruppo di ragazzi, ma nessuno si espone perché c’è paura. Non vogliamo ritrovarci con le macchine sfasciate. Tirano pietre e petardi, spaccano bottiglie, incendiano cassonetti, sparpagliano l’immondezza. Il Ctm ha fatto bene a togliere la pensilina, tanto continuavano a vandalizzarla».

Dispiaciuta l’assessora Anna Puddu (Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini). «Si tratta di un progetto di riqualificazione dell’intero complesso», spiega, «stiamo cercando di restituire decoro, ma non è facile».

Ormai non c’è più un muro (o quasi) che non presenti qualche pasticcio. Si passa da pseudo-slogan politici a dichiarazioni d’amore. Mauro Puglisi, 66 anni, è il presidente provinciale dell’Anaci, associazione che a livello nazionale raggruppa oltre 8mila amministratori. «La situazione è spiacevole», commenta, «in media devo far fare 5 interventi di ripristino all’anno. Palazzo Valdès, ad esempio, è stato ritinteggiato più volte». E già sono ricomparse le prime scritte. «Fornire una stima dei costi non è semplice, dipende da quanto sono grandi le scritte e dal tipo di vernice utilizzata». Sulla stessa lunghezza d’onda Giorgio Sorrentino, mandatario Anammi per la Sardegna. «È una piaga. Molti ragazzi evidentemente non sanno come passare il tempo e se ne vanno in giro ad imbrattare muri».

