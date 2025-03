La pgs audax riposa, l’okky la raggiunge 

L’Okky aggancia l’Audax nell’Over 50. La Sardachem vola nel girone A dell’Over 55. Nel girone B la I. R. Moniaflor accorcia sulla Maccioni Marmi.

Aggancio in testa

La Pgs Audax Frutti d’Oro ha riposato (assieme al Deximu) nella sesta di ritorno dell’Over 50 e l’Okky Villanova ne ha approfittato con la quaterna rifilata agli Amatori 4 Mori per appaiarla in vetta. Poker anche de I Quartieri/ De Amicis (con i Colonial Fruits), mentre il Real Putzu cede alla Nivea Karalis (3-1). Non ha problemi invece la Mediterranea contro l’Accademia Sulcitana (2-0), che mercoledì recupera la gara con i Colonial Fruits.

Vetta solitaria

La Sardachem sale in vetta solitaria del girone A dell’Over 55 grazie al 2-0 nel big match contro la Campagnola, mentre la Masnata Chimici non va oltre l’1-1 (reti di Marras e Spina) con la Cooper Band e resta a -2. Pari anche della Tielle/PLS, che con Ledda e Lucido non riesce a piegare una gagliarda Myair Svapo. Sorprendente anche il tonfo della Gigi Spada SI. TI., sconfitta di misura da un redivivo Poggio dei Pini. Il terzo pari di giornata lo firmano Ellas e Nuraghe (1-1), mentre è stata rinviata Sinnai Conad-Ingegneri. Mercoledì in posticipo si gioca Car Refinish-Opes Team. Ha infine riposato la Di. Fer.

Nel girone B il rinvio di Amatori La Palma-Maccioni Marmi consente alla I. R. Moniaflor di accorciare sui selargini grazie al 3-0 sul Mulinu Becciu. Si riscatta subito l’Orione Selargius (4-2 sull’Aldebaran), mentre la Sardegna Termale avvicina il quinto posto con il successo per 2-0 sui Resti Umani. Frena Il Club (solo 1-1 col Fileferru), così la Polisportiva Sestu (2-0 sul Cagliari 2007) accorcia. Il Cral C.t.m. infine aggancia il Fileferru superando per 2-1 la Frama/Beko Service nello scontro diretto. Mercoledì si recupera la gara tra Ingegneri e Gigi Spada SI. TI.

