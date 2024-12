La Pgs Audax Frutti d’Oro e un sogno non più proibito 

Cinque vittorie e due pareggi: continua da leader imbattuta la marcia della Pgs Audax Frutti d’Oro nel torneo Over 50 dell’Msp. Sabato la sfida di cartello con la vicecapolista I Quartier/De Amicis è finita 1-1, risultato che lascia invariate le distanze tra le rivali.

Gruppo forte

«Siamo passati in vantaggio e siamo stati recuperati, ma va bene così. Loro sono i detentori del titolo e assieme all’Okky Villanova lotteranno con noi fino alla fine», ammette Manuel Muscas, centrocampista della squadra capoterrese e veterano del gruppo allenato da Virgilio Pala. Al quarto anno di militanza, il 53enne cagliaritano è legato a doppio filo con la sua Audax, non solo come giocatore ma anche come allenatore degli Esordienti. «Mi piace molto, è bellissimo allenare i ragazzi ed è una cosa che vorrei fare anche in futuro». Da un mese Muscas ha un fastidio al piede che gli impedisce di scendere in campo: «Spero di tornare presto. Comunque i miei compagni stanno facendo molto bene. Siamo una bella squadra che può battere qualsiasi avversario, un gruppo affiatato e forte che scende in campo per vincere sempre». Rispetto alla scorsa stagione il cambio di passo è evidente.

Rosa competitiva

«C’è stato un salto di qualità. L’anno scorso la rosa era limitata, quest’anno siamo più numerosi e ci sono più cambi». A Muscas al momento manca anche il gol, ma il centrocampista (che in passato ha vestito le maglie di Samassi e Villaggio 88, tra Prima e Seconda categoria) non ne fa un problema: «Preferisco fornire assist». Intanto sabato si torna in campo per la Coppa Italia con il quarto turno. La Pgs Audax Frutti d’Oro è inserita nel girone A con Real Putzu, Okky Villanova, Mediterranea e Accademia Sulcitana, prossima avversaria dei biancoverdi. Anche in Coppa l’Audax guida la classifica con sei punti. Dopo i successi con Real Putzu (1-0) e Mediterranea (3-2) nell’ultimo turno è arrivata l’unica sconfitta contro l’Okky Villanova 3-0. Il campionato torna il 28 dicembre per la nona giornata.

