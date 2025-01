La Pg Nanni: Abedini resti in cella 

Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, «è un soggetto pericoloso» e deve «restare in carcere». Questo il contenuto di una delle note trasmesse per via diplomatica alla magistratura milanese dal Dipartimento di giustizia del Massachusetts.E proprio ieri la Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, investita del caso, ieri ha bocciato la richiesta di domiciliari avanzata dalla difesa dell’ingegnere iraniano. Il 38enne, accusato di terrorismo, chiedeva «la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico da parte del Consolato», tutti elementi che «unitamente a eventuali divieti di espatrio e obbligo di firma non costituiscano un'idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga», ha scritto la Pg. Nelle note americane si fa riferimento anche al «caso di Artem Uss», l'imprenditore russo figlio di un oligarca vicino a Putin su cui pendeva una richiesta di estradizione avanzata dagli Usa, poi evaso dai domiciliari a Milano.

