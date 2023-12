La petizione: salviamo la fortezza nuragica 

Una petizione per acquisire e valorizzare il sito archeologico di Saurecci in cima alla Strada provinciale 65.

Il confronto

L’idea è del consigliere comunale di minoranza Alberto Giovanni Liscia che spera nella promozione dell’area dove quattro nuraghi formano una fortezza: «L’area appartiene a privati. Per acquisirla il Comune dovrebbe pagare circa 15 mila euro oppure fare una permuta. In questo modo il sito potrebbe essere reso fruibile e sarebbe possibile ottenere sovvenzioni, dando al paese prospettive economiche di sviluppo utilizzando le risorse storiche e culturali». La fortezza, in effetti, non è facilmente visitabile: per raggiungerla bisogna inerpicarsi su una collina disseminata di massi scardinati dalla macchia mediterranea e, tra l’altro, occorre difendersi da cani maremmani di un pastore molto aggressivi. L’assessora alla Cultura Francesca Tuveri è rammaricata: «L’area è privata, pertanto il Comune non può fare progetti di recupero». In passato la vecchia Provincia del Medio Campidano aveva manifestato l’intenzione di acquisire il sito ma nulla accadde. Circa 15 anni fa intervenne anche la Soprintendenza che emise un provvedimento di vincolo d’interesse archeologico, affidando la salvaguardia ai proprietari del fondo.

Gli interventi

Interviene il presidente del Gruppo archeologico Gianni Sirigu: «Siamo favorevoli all’acquisizione della fortezza nuragica augurandoci che poi la Soprintendenza pensi a studi più approfonditi». Renato Mereu, appassionato di archeologia lancia l’allarme: «Purtroppo, gli alberi della macchia mediterranea stanno scardinando i muri in pietra delle costruzioni nuragiche che sono a rischio crollo. Serve intervenire subito». Nel paese ci sono vari siti, ma la mancanza di strade pubbliche impedisce le visite guidate. Raimondo Racis, vice presidente del Gruppo archeologico, puntualizza: «Sarebbe auspicabile acquisire le aree per le vie d’accesso non solo per Saurecci ma anche per gli altri siti: senza la possibilità di raggiungerli, non possono essere oggetto di intervento di manutenzione, restauro conservativo o di scavo». Iride Pes, appassionata della storia di Montevecchio, auspica: «La fortezza nuragica di Saurecci è una fra le tante e preziose testimonianze che aspettano da decenni di essere recuperate . È doveroso da parte dell’amministrazione comunale avere un occhio di riguardo per questo sito, un unicum, per l’ imponente costruzione megalitica e per l’importanza strategica che ha rivestito nella difesa della zona metallifera».

