Monserrato.
02 ottobre 2025 alle 00:27

La petizione non ferma il taglio dei pini 

Sono 108 i cittadini che hanno aderito all'istanza promossa dall’ex consigliere Luciano Rossetti per impedire il taglio di 33 pini previsto nel progetto di rifacimento di via Cabras, in partenza questi giorni. La raccolta firme è durata due settimane e si è conclusa martedì. La richiesta avanzata è di fermare i lavori e rivedere l’intervento per salvaguardare gli alberi.

Ieri Rossetti ha trasmesso l’istanza con le firme all’Ufficio Protocollo del Comune. L'amministrazione, dal canto suo, non sembra intenzionata a fare marcia in dietro, e lo ha ribadito martedì sera in Consiglio. Il tema è stato sollevato dai consiglieri di minoranza Efisio Sanna e Franca Cicotto, con un’interrogazione urgente per conoscere le ragioni del taglio. «L’abbattimento appare indiscriminato, i danni prodotti alla strada dai pini sono modesti e in ogni caso si può intervenire per risolvere. Serve un riesame critico della situazione». In risposta è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Dove non ci sono pini l'asfalto di via Cabras è meno malandato, quindi è evidente che le radici creino problemi. Abbiamo avuto anche il parere di un agronomo che ci ha indicato che gli alberi sono in sofferenza. Metteremo piante più adeguate come jacaranda e washingtonia». A concludere il sindaco Tomaso Locci. «Fermare i lavori sarebbe una scelta assurda, via Cabras è un’arteria fondamentale che necessita di interventi che tutto l’hinterland ci chiede». (d.l.)

