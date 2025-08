La peschiera è del Consorzio  

L’incubo durato circa un anno è mezzo è finito. Per i pescatori di Santa Giusta non c’è più il rischio di non poter utilizzare le strutture a pochi metri dallo stagno: il Consorzio è diventato proprietario di tutte le terre in cui sono stati realizzati gli immobili dal ricovero attrezzi al caseggiato con la cucina, dallo spazio in cui viene essiccata la bottarga a quell’enorme capannone che, grazie ai 200 mila euro finanziati tempo fa dalla Regione, dovrebbe diventare l'area di smistamento del pesce. Giovedì scorso, davanti al notaio Gianni Fancello di Macomer, è stato formalizzato l’acquisto per un investimento complessivo di 35mila euro. Risorse finite nelle casse della Sarda appalti lavori costruzioni s.r.l., che sulla carta risultava proprietaria delle terre da 14 anni.

Il caso

A marzo di un anno fa, quando erano in corso i lavori di ristrutturazione della peschiera, il Consorzio aveva scoperto che i terreni, in cui sorgono gli edifici che i pescatori utilizzano da più di 80 anni, erano stati acquistati dalla Sarda appalti nel 2011. L’Unione dei Fenici, solo dopo aver ottenuto dalla Regione il finanziamento per la ristrutturazione, aveva scoperto la novità: in un documento la società chiedeva lo stop immediato dei lavori, rivendicando terre e immobili per un totale di 3mila 864 metri quadrati tra superfici coperte e scoperte. I lavori non erano stati interrotti, ma il Consorzio, assistito dall’avvocato Raffaele Miscali, aveva dovuto intraprendere un’azione legale che si è chiusa pochi giorni fa.

La battaglia

«Sulla carta i proprietari non eravamo noi - sostiene il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu che ha portato avanti la battaglia legale assieme al suo vice Marco Pili - Non esisteva nessun atto di proprietà che tutelasse la nostra posizione». Vista la situazione piuttosto complessa, tutto è finito in mano ai legali. «Inizialmente la Sarda Appalti ha proposto di entrare in società con noi ma non abbiamo accettato - spiega Cossu - Alla fine, dopo otto mesi di trattative, è stata accolta la nostra proposta di acquisto a 35mila euro. Il Consorzio complessivamente ha speso circa 50mila euro. Adesso la situazione è cambiata e soprattutto possiamo chiedere finanziamenti per effettuare tutti gli interventi di cui la nostra peschiera necessita».

Il finanziamento

Adesso però per i pescatori si apre un altro scenario: dovranno mettersi al lavoro per vincere un'altra partita. «Purtroppo i 200mila euro che la Regione aveva stanziato per la ristrutturazione del capannone sono tornati indietro, visto che sarebbero dovuti essere spesi entro il 2024 - ha sottolineato Cossu - Per tutte le questioni legate alla proprietà non potevamo fare nulla. Ora chiederemo di ottenere nuovamente le risorse».

RIPRODUZIONE RISERVATA