La pesca dei ricci, il grande pasticcio 

«La pesca dei ricci sarà aperta per tutto l’anno», diceva l’assessora regionale all’Agricoltura in una nota. «Mai detto né pensato», corregge ieri la stessa Valeria Satta dopo che si era scatenato un putiferio. Il fatto è che Satta intendeva riaprire la pesca «in stagione», e c’è un blocco triennale in atto, «non certo tutto l’anno». Ma qualche cortocircuito interno alla Regione ha incendiato il mare. Mentre le associazioni della pesca affermano di non volere neanche loro la pesca ai ricci aperta tutto l’anno, l’assessora ritiene che il Consiglio regionale «debba rimuovere il blocco triennale».

