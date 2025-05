«La perla Mari Pintau sarà a numero chiuso dall’estate del 2026» 

Se non è un record poco ci manca. Anche quest’anno, unica città dell’ex provincia di Cagliari, Quartu conquista due bandiere blu per le spiagge del Poetto e di Mari Pintau e un'altra per gli approdi turistici con il porto di Marina di Capitana. Tre riconoscimenti importantissimi anche in chiave turistica che confermano il litorale quartese come uno dei migliori dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi.L’eccellenza dell’acqua viene certificata prendendo in considerazione le analisi delle varie Arpa negli ultimi 4 anni, tenendo conto di ben 32 criteri che peraltro cambiano ciclicamente.

Grande orgoglio

«La doppia bandiera blu, più quella a Marina di Capitana per gli approdi» dice il sindaco Graziano Milia, «è la conferma dell’adeguatezza dell’azione amministrativa portata avanti in questi anni per tutelare il valore ambientale del nostro territorio. Continueremo a farlo con ulteriori politiche di salvaguardia, come ad esempio, proprio con riferimento a Mari Pintau, l’introduzione del numero chiuso in spiaggia, a partire con tutta probabilità dall’estate 2026».

Una novità questa «che permetterà di godere a pieno della bellezza del luogo e che si rende possibile, oltre che necessaria, a seguito della recente approvazione del Pul, del prossimo piano di gestione della “Zona speciale di conservazione”, ora in itinere e del conseguente studio della capacità di carico antropico. Va tuttavia precisato che il numero chiuso non significa automaticamente ticket d’ingresso, che rappresenta un aspetto secondario da valutare successivamente». Soddisfatta anche l’assessora alla valorizzazione del territorio Rossana Perra: «È il riconoscimento di un assiduo e costante lavoro, che ha nella valorizzazione del patrimonio ambientale e nella crescita di una cultura volta al rispetto del nostro territorio, i punti cardine. La bandiera blu ci conferma la validità della scelta fatta per la destinazione naturalistico ambientale del Poetto, dandoci anche motivazioni per portare avanti i progetti in itinere sul turismo».

Gli operatori

E c’è entusiasmo anche tra i concessionari e gestori di chioschi e stabilimenti. «Siamo sempre felici quando si hanno dei riconoscimenti per la spiaggia» commenta Gianni Murru titolare dell’Alta Marea e delegato associazione balneari Sardegna per conto di Confindustria, per il litorale di Quartu, «è da considerare come un vanto per tutta la città». E ancora Gigi Carta di Passaggio a Nord Ovest: «Ciò vuol dire che il litorale quartese e la qualità del nostro mare se lo meritano. È una sicurezza per i bagnanti avere certificato la qualità dell’acqua. Sarebbe ancora più bello se avessimo una bandiera blu da mettere nelle torrette di ogni chiosco come successo due anni fa».

Capitana

Importantissima anche la bandiera per Marina di Capitana. Il porto, con i suoi 480 posti barca, occupa una superficie totale di 85.000 mq, con il cantiere nautico, gli uffici della Marina, bar, ristorante, parcheggi e attività complementari al porto. «L'importanza di avere tre bandiere blu a Quartu Poetto, Mari Pintau e Marina di Capitana per gli approdi» rileva il presidente dell’associazione turistica di Quartu Roberto Matta, «è fondamentale in ottica di marketing turistico perché denota una particolare attenzione da parte della verso la tutela ambientale ed alla sostenibilità del turismo, attirando così quei turisti alla ricerca di luoghi incontaminati e lontani dalle rotte battute dal turismo di massa».

RIPRODUZIONE RISERVATA