La perla di Marin ha svegliato i rossoblù 

Non è tipo da fare proclami o lasciarsi andare a esultanze plateali, ma Razvan Marin ieri ha fatto qualcosa di grande. Tenuto inizialmente in panchina, per far spazio a Makoumbou, è entrato al posto di un attaccante e si è comportato di conseguenza. Più equilibrio a centrocampo, certo, ma anche un gol dal peso specifico pari alla bellezza: slalom di Adopo, scarico al limite dell’area per il rumeno che si è aggiustato il pallone e lo ha accarezzato con il destro di controbalzo, disegnando la traiettoria che i tifosi immaginano nei sogni: palla sotto l’incrocio, Suzuki impotente. Così è maturato il gol del secondo vantaggio, quello che ha risvegliato un Cagliari che sembrava in catalessi.

«È stata una settimana dura in ritiro, ma abbiamo fatto bene e si è visto in campo», ha poi spiegato il centrocampista. «Secondo me anche nelle prime partite abbiamo fatto buone prestazioni, solo contro l'Empoli è stata più difficile». E ieri sera al Tardini non si è sbloccato soltanto lui ma tutta la squadra: «Alla fine le occasioni le abbiamo avute, sono contento per Piccoli che ha fatto gol. Dobbiamo continuare così, a lavorare e dare tutto in campo», ha concluso.

