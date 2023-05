Tutti imbottigliati dopo Cagliari-Palermo. Le transenne a protezione della perdita idrica riparata da Abbanoa poco prima del lungoporto, in piazza Deffenu, ha mandato in tilt il traffico ( foto Max Solinas ). Anche perché nessuno, dal Municipio, si è preoccupato di eliminare alcuni parcheggi sul lato opposto. Oggi c’è tutto il tempo per rimuovere gli ostacoli. Altrimenti, domani, sarà un inferno.