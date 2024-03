La perdita diventa zampillo, docce sgradite per i cittadini 

Ua perdita d’acqua a mo’ di zampillo tormenta diversi cittadini di Orani. In via Emilia va avanti così da undici giorni. I residenti hanno segnalato più volte il problema senza ottenere però un pronto intervento. «Tentiamo di rimediare mettendoci pietre sopra, ma la "doccia" è inevitabile - dicono i residenti di via Emilia e via Veneto -. La pressione è talmente tanta che si sente fin dentro casa, e non è la prima volta che succede. I tubi sono sempre più rotti». Per mesi i cittadini transitano sulla strada allagata, ottenendo per ora solo rattoppi momentanei. «Abbiamo già effettuato il sopralluogo. Interverremo entro venerdì», dicono da Abbanoa.

