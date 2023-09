La perdita d’acqua? Nessuno interviene 

Gli abitanti di via Praga, a Rio San Girolamo, vedono ormai da più di un mese un bene primario andare sprecato davanti ai loro occhi: un’enorme perdita di acqua va avanti dal 31 luglio. Uno spreco senza fine. Perché nessuno interviene: né Abbanoa, né il Comune.

La protesta

«La perdita all’inizio era ridotta, non a questi livelli», spiega Vincenzo Garraffa, amministratore del condominio di Rio San Girolamo, «io ho provveduto a scrivere subito al Municipio e ho chiesto che venisse riparato, in quanto è presente una convenzione stipulata nel 1971 dove il Comune si impegna a riparare i danni idrici nelle strade comunali, come appunto via Praga. Ho suggerito anche di far riparare il danno all’azienda che si occupa dei lavori di messa in sicurezza del fiume, perché la strada dove è presente la perdita funge di servizio a un cantiere, la segnaletica orizzontale è gialla, e viene costantemente attraversata da mezzi pesanti. Così la perdita aumenta di giorno in giorno».

E il Comune può intervenire? «Ci hanno detto che non ci possono aiutare perché hanno ceduto la gestione dell’acqua ad Abbanoa», continua Garraffa, «così non si può andare avanti. Sarebbe una spesa eccessiva da sopportare per il condominio».

Abbanoa

Abbanoa tramite l’ufficio stampa comunica che non può intervenire sulla perdita di via Praga perché, come dice il contratto stipulato con il Comune, «quelle zone non sono state passate ad Abbanoa: noi abbiamo stipulato l’atto di cessione sulle zone di Capoterra centro, Santa Rosa, Residenza del Poggio, Picciau, Residenza del Sole e Cooperativa Mille».

Il Comune

Sul caso interviene la vicesindaca Silvia Sorgia: «I residenti delle lottizzazioni non versano il tributo al Comune per quanto riguarda la rete idrica, ma solo quella fognaria. Quindi per quanto riguarda la manutenzione degli acquedotti, o si cedono le acque ad Abbanoa o se ne deve occupare il condominio. La perdita di Rio è molto grave, il Comune sta provando in tutti i modi a risolvere questa situazione, stiamo lavorando ogni giorno per trovare una soluzione che vada bene a tutti. Siamo a conoscenza del fatto che questa perdita stia creando molti problemi agli abitanti della via, oltre allo spreco. Prima avevamo un capitolo di spesa per la riparazione, ma da quando siamo passati ad Abbanoa, non più».

