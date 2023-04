La perdita d’acqua? Così da un mese 

È da circa un mese che i residenti della zona di Su Spantu 3 hanno a che fare con una notevole perdita d’acqua, localizzata all’inizio di via Michelangelo. L’asfalto è apparentemente privo di crepe ma è presente una pozza d’acqua che non si asciuga mai. Osservando meglio, si può notare che l’acqua fuoriesce dai piccoli pori presenti nell’asfalto.

È da circa un mese che i residenti della zona di Su Spantu 3 hanno a che fare con una notevole perdita d’acqua, localizzata all’inizio di via Michelangelo. L’asfalto è apparentemente privo di crepe ma è presente una pozza d’acqua che non si asciuga mai. Osservando meglio, si può notare che l’acqua fuoriesce dai piccoli pori presenti nell’asfalto.

L’acqua sgorga poi nei tombini, dove a tutte le ore, da ormai un mese, si sente cadere ininterrottamente. Nonostante il problema sia stato segnalato prontamente, soltanto nella scorsa settimana i residenti hanno avuto una risposta dall’amministrazione comunale: i lavori cominceranno nella giornata odierna.

La protesta

Le prime segnalazioni risalgono a circa un mese fa, ma gli appelli da parte dei residenti sono caduto nel vuoto. Nel frattempo l’acqua continuava a fuoriuscire, ma non c’è stato nessun intervento da parte degli operai. «Il problema è stato riportato all’ufficio competente appena è iniziata la perdita», dice Luisa Pirri, amministratrice del condominio Su Spantu 3.

La lettera

«Ricordo che è stata inviata una squadra di tecnici comunali per effettuare i controlli – aggiunge – i residenti sono stati tranquillizzati da questo sopralluogo. Tutti quanti aspettavano un intervento per risolvere il problema in tempi brevi, ma purtroppo questo non è accaduto. A quel punto mi sono preoccupata e ho sollecitato nuovamente l’intervento degli operai per la riparazione del guasto, ricordando la convenzione stipulata tra il comune e il nostro condominio, che prevede di manutenzionare la linea idrica delle strade comunali nella nostra lottizzazione». L’amministratrice ricorda inoltre che «l’lunico lato negativo di questa convenzione è che noi come condominio non siamo autorizzati ad intervenire, ma dobbiamo aspettare i lunghissimi tempi burocratici dell’amministrazione comunale, nonostante l’urgenza dei problemi che si presentano occasionalmente. È stato un peccato vedere tutta quest’acqua ed energia andare a perdersi inutilmente».

I lavori

I condomini di Su Spantu 3 sperano che la situazione possa tornare presto alla normalità. «Nonostante tutto, l’intervento per la riparazione è stato calendarizzato e si svolgerà finalmente nella giornata di oggi, 12 aprile», dice Luisa Pirri. «L’acqua è un bene prezioso – conclude l’amministratrice del condominio – bisogna fare in modo che non vada mai sprecato»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata