VaiOnline
Carbonia.
13 giugno 2026 alle 00:23

La perdita d’acqua compie tre mesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sta attraversando ormai tre stagioni, la maxi perdita d’acqua in via Cannas. Non riesce a risolvere il problema il proprietario della rete colabrodo e non lo risolve nemmeno il Comune di Carbonia, che della situazione è vittima anche perché il manto stradale distrutto dal cedimento era stato appena posato nel viale.

La vicenda di via Cannas ha tratti surreali. Tutto è iniziato in febbraio, quando una pesante perdita ha fatto cedere un tratto di strada all’ingresso di via Tempio: era stata bitumata un anno prima dal Comune, con una spesa di decine di migliaia di euro e dopo proteste per le condizioni disastrate. Il problema sembrava risolto, ma si è rotta una condotta: la perdita ha scavato un fosso e ora nel viale c’è una fontanella. Era febbraio, le prime settimane sono trascorse a capire se la responsabilità fosse di Abbanoa o del Comune: parrebbe né dell’una né dell’altro. La condotta sarebbe di un privato (riceverà verosimilmente una bolletta astronomica), ma le ripercussioni riguardano tutti. «Col caldo», protesta Francesco Porcu, un residente, «la pozza diventa ricettacolo di insetti, e poi i conducenti rischiano di danneggiare l’auto». La palla è passata al Comune, ma delle valutazioni annunciate non si vede traccia. Così sulla vicenda, che si è trascinata fra inverno, primavera e ora l’inizio dell’estate, regna il silenzio.

Intanto si annuncia una nuova interruzione dell’erogazione dell’acqua, per lavori, per martedì 16 a Cortoghiana nelle località ex Stazione, Genna Gonnesa e Tana Margianis, dalle 7 alle 17. Sarà attivato un servizio di autobotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Trump esulta e sferza: «Europa irrilevante»

Attacco anche al G7 alla vigilia del vertice  Tajani ribatte: non era una guerra nostra 
L’intervista

Caos cantieri sulla 195 «Intervento necessario, non ci saranno ritardi»

Campione, numero uno di Anas nell’Isola replica alle furiose proteste di questi giorni 
Mariangela Lampis
Denuncia presentata dall’associazione Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia e inviata anche a Meloni e Todde

Pale e pannelli nei siti Unesco: c’è un esposto

Sotto accusa 27 progetti in tutta l’Isola: «I magistrati accertino le eventuali illiceità» 
Alessandra Carta
gli incontri

Il centrodestra sardo cala gli assi

FI al congresso, FdI discute di sanità: parata di ministri a Cagliari 
La polemica

I vannacciani: «Meloni ci attacca? Grazie»

Oggi e domani la kermesse di Futuro nazionale. Assenti i big del centrodestra 
Garlasco

Stasi verso l’uscita dal carcere

Sì all’affidamento ai servizi sociali, via libera dalla Procura generale 
L’incidente

In due sul monopattino, muore un 18enne

Erano senza casco: fatale per il giovane passeggero lo scontro con un’auto 