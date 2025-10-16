«La perdita al parco del Sole? Colpa dei condomini delle palazzine» 

La perdita al parco del Sole? Colpa dei condomini delle vicine palazzine. Abbanoa interviene dopo le segnalazioni dei frequentatori dell’area verde per una grossa perdita fognaria vicino alla cabina dell’Enel.«I tecnici», spiegano, «hanno verificato la situazione. L'intasamento è nella condotta di scarico dei condomini a monte del parchetto e non nella rete fognaria gestita dall'Azienda». Detto questo, «considerata la rilevanza igienico-sanitaria e avendo come priorità la risoluzione del problema, Abbanoa è intervenuta direttamente con le proprie squadre con un autospurgo per eliminare l'intasamento». In seguito, «saranno contattati i rappresentanti dei condomini e sarà richiesto di effettuare gli interventi necessari a risolvere le attuali criticità nei propri scarichi». Colpa soprattutto di chi getta negli scarichi anche quello che non dovrebbe come pannolini e altro, intasando la fogna e creando così problemi anche all’esterno. Lo stesso identico disagio si era presentato anche altre volte e anche in quelle occasioni era stato necessario l’intervento di Abbanoa. Le segnalazioni erano arrivate non solo per la pozza di melma ma per l’odore nauseabondo che emanava. (g. da.)

