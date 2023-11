La percezione visiva della presenza militare 

È il primo passo di una ricerca sulla percezione visiva della presenza militare nello spazio urbano e rurale della Sardegna. L’attenzione è rivolta a Cagliari, ai vincoli, vincoli visibili e invisibili, della “città del sole”. È la mostra “Ctrl-X” proposta, sino al prossimo 22 dicembre, dal Collettivo Transhumanza negli spazi della Galleria Macca in via Lamarmora 136.

Può essere visitata ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 21, o su appuntamento. Si parte da un dato di fatto: il 60% delle servitù militari italiane si trova in Sardegna, con un’estensione di circa 35.000 ettari occupati da basi, poligoni di tiro, aeroporti e caserme, alle quali si aggiungono le aree periodicamente interdette durante le esercitazioni. Il Collettivo che ha dato vita al progetto sostiene che “attraverso semplici azioni come camminare, osservare e ascoltare, muovendosi lungo i confini, spesso ambigui, di territori sottratti alla comunità per fini bellici o securitari, è possibile fare esperienza di questi limiti”. L'installazione che viene presentata è composta da una serie fotografica, una scatola di munizioni sonorizzata e un'opera video. «Nella serie fotografica – spiegano i tre artefici di Transhumanza, Ambra Iride Sechi, Matteo Orani e Dario Sanna - alcune aree sono state rimosse con il comando Ctrl-X per dare l’idea, nel contrasto tra vuoto e pieno, delle dimensioni delle zone nella disponibilità della Difesa». L’opera video, composta da immagini realizzate durante esplorazioni compiute in prossimità di aree gravate da servitù, è frutto di una collaborazione con Giacomo Spanu, dottorando in Geografia Economica all’università La Sapienza” a Roma, impegnato in un progetto di ricerca per approfondire le influenze materiali e immateriali della presenza militare in città.

