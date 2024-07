La pensilina? Due ombrelloni da spiaggia 

Hanno fatto di necessità virtù, e alla mancanza di una pensilina alla fermata del pullman sulla strada statale 195 hanno sopperito posizionando due ombrelloni da spiaggia. L’idea avuta da un gruppo di ragazzi rimarca il problema dei pendolari di Capoterra, costretti in diverse zone ad attendere i mezzi pubblici sotto il solo o la pioggia. L’immagine, rilanciata sul proprio profilo di Facebook anche dal sindaco Beniamino Garau, dimostra i disagi vissuti quotidianamente da molti cittadini nelle fermate come quella situata in prossimità della lottizzazione Picciau, dove aspettavano il pullman i ragazzi armati di ombrellone.

Il sindaco

Il sindaco Beniamino Garau ricorda come il posizionamento delle pensiline sulla Sulcitana sia di competenza dell’Arst e dell’Anas: «Non spetta a noi creare un riparo nelle fermate dei bus, ad ogni modo la settimana prossima – in occasione di un tavolo concordato per discutere della rotatoria di Picciau - incontrerò i responsabili degli uffici competenti e chiederò che si intervenga quanto prima. Capoterra è ormai una città turistica, vedere residenti e visitatori vivere disagi di questo genere non è affatto piacevole: se non otterremo risposte certe siamo pronti a fare da noi».

Appello all’Arst

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda gli sforzi compiuti dal Comune per mettere in sicurezza le fermate del pullman del territorio: «Anni fa abbiamo avevamo scelto di finanziare un progetto per il posizionamento di pensiline nelle fermate di Rio San Girolamo, la Residenza del Sole, e delle scuole di Capoterra centro, ma è chiaro che anche l’Arst debba fare la propria parte. Sono molti i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi verso il capoluogo, ma anche per raggiungere le zone più lontane del nostro territorio, è necessario permettere loro di avere un riparo quando attendono il passaggio del pullman». Gli studenti durante l’anno scolastico e i turisti nel periodo estivo sono quindi costretti ad aspettare i mezzi pubblici sotto il sole o con la pioggia, sperando – ovviamente – che il pullman non sia in ritardo. Efisio De Muru, capogruppo in consiglio comunale del Pd, ricorda la battaglia condotta da suo partito per garantire ai pendolari maggiore sicurezza: «Aspettare il pullman in quelle condizioni è molto pericoloso, la fermata – soprattutto in corrispondenza della lottizzazione Picciau – non è assolutamente protetta, le persone attendono l’arrivo del mezzo a bordo strada, mentre le auto sfrecciano accanto. Abbiamo sollevato questo problema più volte, ci auguriamo il Comune riesca a trovare le risorse per posizionare le pensiline dove ancora mancano».

