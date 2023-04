La Penna: tanti gialli e poco altro 

Primo tempo avaro di episodi, a parte il giallo a Dossena al 31’ per l’intervento irregolare su Favilli. Nella ripresa sale il tono agonistico, soprattutto per merito del Cagliari, e La Penna deve intervenire spesso col giallo per punire alcuni interventi. Al 52’ Cassata è in ritardo su Rog e La Penna estrae il secondo giallo del match. Stesso provvedimento, qualche minuto più tardi per Palumbo che trattiene per la maglia in modo plateale Nandez. Anche i rossoblù Zappa e Rog fanno sentire i tacchetti agli avversari e finiscono, inevitabilmente, nella lista dei cattivi. Nel finale 4 i minuti di extra time – il difensore degli umbri Diakitè, particolarmente nervoso, pronuncia qualche parola di troppo all’indirizzo dell’arbitro e viene espulso. Direzione tutto sommato sufficiente.