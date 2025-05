La Pelosa va a ruba, siti fake per prenotare un posto in paradiso 

Annunci attraenti ma non autorizzati per un posto al sole a La Pelosa. In agguato le truffe corredate di foto per prenotare via web l’accesso in una delle spiagge più belle d’Europa, con ticket maggiorati e offerte ingannevoli. Succede ormai da tre anni, ma in questa stagione è diventato un vero e proprio allarme con i siti fake che si moltiplicano e traggono in inganno.

Attrazione e trappole

«Il Comune di Stintino non riconosce alcun altro portale se non quello ufficiale», precisa la sindaca Rita Vallebella «ed esclude ulteriori affiliati o partner esterni che gestiscano le prenotazioni per conto dell’amministrazione comunale». Ma per l’angolo di paradiso a numero chiuso (1.500 presenze al giorno) l’attrazione è troppo forte, tanto da far cadere i vacanzieri nella trappola e pagare il ticket anche 20 euro. Lo dicono i numeri degli ingressi contingentati già dal 15 maggio, che fanno registrare il tutto esaurito. Se nei primi giorni gli accessi erano circa 600 al giorno, dall’ultima settimana di maggio la spiaggia è a un passo dal tutto esaurito con 57.550 turisti italiani che guidano la classifica delle prenotazioni per tutta la stagione, previste fino al 15 ottobre. Seguono gli spagnoli (6.037), i tedeschi (4.819), e ancora i polacchi (4.046) e i francesi (3.996), e c’è chi arriva anche da oltre oceano con gli americani (1.916) che da qualche anno hanno cominciato ad apprezzare la sabbia finissima e il mare cristallino. E con il nuovo appalto, assegnato alla Sg Oikos Servizi srl per i prossimi quattro anni cresceranno anche le prestazioni, con interventi a tutela del delicato patrimonio naturale.

Controlli

«Le novità di quest’anno sono molteplici a partire dai servizi, aumentati per garantire assistenza ai disabili con aree attrezzate, solarium e accompagnamento in acqua da parte delle operatrici socio sanitarie», spiega la sindaca «e inoltre verrà istituita la guardiania notturna sulla spiaggia per scongiurare atti vandalici, bivacchi e falò». Inoltre è previsto un sistema di videosorveglianza per migliorare la sicurezza dei fruitori. «Nei prossimi quattro anni sarà completato il centro servizi dotato di guardia medica, uffici e check-in, con bagni pubblici di ultima generazione», aggiunge Giovanni Congiu, direttore generale della Sg Oikos. «Per preservare La Pelosa h24 verrà creato un sistema di riciclaggio delle acque dei lavapiedi e delle passerelle, oggi assorbite dalle dune, con incanalamento in vasche attraverso un sistema di recupero della sabbia».

