La Pelosa, stop agli ambulanti nelle discese a mare 

Stretta sui venditori ambulanti che tappezzano la strada dietro la spiaggia a numero chiuso de La Pelosa. Ulteriori restrizioni che si aggiungono agli accessi limitati a 1.500 bagnanti a tutela del valore ambientale dello splendido arenile. A firmare l’ordinanza è la sindaca di Stintino, Rita Vallebella, un provvedimento di divieto di vendita itinerante che va oltre la spiaggia e si estende alle aree di pubblico passaggio che consentono la discesa a mare e che collegano via Moratti con il viale La Pelosa.

La presenza degli ambulanti nelle strette stradine di accesso al mare comporterebbe non solo l’impedimento al corretto flusso delle persone verso la spiaggia, «ma è stato anche appurato la presenza di escrementi umani e abbandono di rifiuti nelle adiacenze delle postazioni itineranti», si legge nell’ordinanza in vigore dal 1° giugno. «Misure imposte nel rispetto del Regolamento di disciplina per la fruizione delle aree demaniali marittime, del litorale e delle zone di mare territoriale ricomprese nel compendio della Pelosa», osserva la sindaca. Intanto attraverso una successiva ordinanza promette di intensificare i controlli e la vigilanza nella stagione estiva, attraverso il supporto di barraccelli e polizia locale. E in caso di violazioni le sanzioni si preannunciano salate: da 2.500 a 15mila euro.

