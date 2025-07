La Pelosa sold out in meno di un minuto Alghero, tutti in fila per la Grotta Verde  

Luoghi esclusivi o arenili a numero chiuso, le bellezze e i tesori naturali del Nord Ovest dell’Isola hanno accresciuto il loro appeal, con politiche di tutela e valorizzazione tali da farne dei modelli di identità dei territori. Dalla Pelosa, regina delle spiagge di Stintino, alla new entry Grotta Verde di Alghero, gioiello di Capo Caccia, in questo avvio dell’estate i siti meno accessibili della costa registrano numeri da primato.

Caccia al posto

L’iconico lido da cartolina ha già mandato in tilt il sistema di prenotazione online con accesso limitato a 1.500 bagnanti giornalieri. Per la perla di Stintino il record della stagione si è realizzato nella giornata di ieri, facendo registrare in 59 secondi il numero massimo di mille posti, prenotabili 48 prima della data di accesso. Gli altri 500 posti erano stati coperti dal momento dell’apertura delle prenotazioni senza limiti di tempo, prevista dal 15 maggio e fino al 15 ottobre. Un trend - come confermano i dati di Sg Oikos, società che gestisce il servizio per conto del Comune- che fa registrare circa 9mila contatti al giorno per l’acquisto del ticket d’ingresso, una previsione di 12mila prenotazioni giornaliere. Un interesse senza precedenti che conferma la spiaggia dalla sabbia cangiante come una delle destinazioni balneari più ambite e ricercate d’Italia e nel mondo.

La sindaca

Per occupare un posto al sole e godersi un tuffo nel mare cristallino, i turisti arrivano da tutta Italia, dalla Germania, dalla Francia, ma anche dal Canada, dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita. «Questi dati raccontano l’impressionante attrattività de La Pelosa, un sistema che si satura immediatamente, – osserva la sindaca di Stintino, Rita Vallebella – ma il nostro litorale, lungo circa venti chilometri, offre spiagge con la stessa qualità ambientale, tutte meritevoli di essere scoperte e apprezzate, arenili che sorgono in area di interesse comunitario come Ezzi Mannu, Le Saline, Pazzona, La spiaggia del Gabbiano, le calette di Mare di Fuori, tra cui Coscia di Donna e tante altre, dove è possibile accedere senza doversi stressare per pagare il ticket».

La Grotta svelata

È uno dei grandi successi dell’estate algherese: la Grotta Verde ha riaperto da poche settimane e ha già accolto migliaia di visitatori. Un risultato che ha superato ogni previsione e che conferma la forte attrattività del sito, riportato alla luce grazie all’impegno del Parco di Porto Conte, che ora guarda avanti. Il grande afflusso ha infatti spinto i vertici dell’ente a immaginare un biglietto unico che, già dalla prossima stagione, possa garantire l’accesso a tutti i siti gestiti dal Parco e dalla Fondazione Alghero, con l’obiettivo di costruire un’offerta integrata e sostenibile, capace di valorizzare il territorio e offrire al visitatore un’esperienza completa, tra natura, storia e cultura.

Traffico congestionato

Tuttavia, il successo di pubblico ha messo in luce anche alcune criticità logistiche, a partire dalla questione dei parcheggi nel piazzale del belvedere di Capo Caccia, punto di accesso non solo alla Grotta Verde, ma anche alla vicina e più nota Grotta di Nettuno. In queste settimane l’area è spesso risultata congestionata, con disagi per i visitatori e per la viabilità. Una situazione che l’Ente Parco si è impegnato a risolvere in tempi brevi, attraverso l’attivazione di un servizio di navetta elettrica che collegherà Casa Gioiosa al belvedere. Un passo verso una fruizione più ordinata e rispettosa dell’ambiente, in linea con la missione del Parco che però non potrà vedere la luce nella stagione in corso, ma sicuramente per l’estate 2026. Il successo della Grotta Verde è il segnale che l’ecoturismo può diventare uno dei motori del territorio.

L’antro è visitabile attraverso una scala in acciaio di circa 400 gradini che conduce nel cuore della Grotta, a una profondità di 90 metri. Qui abita una colonia stanziale di pipistrelli e proprio la loro presenza ha richiesto una gestione attenta e controllata delle visite. In alcuni periodi dell’anno, infatti, l’antro sarà inaccessibile.

