«La Pelosa retrocessa, assurdo» 

Il mare più bello nella guida di Legambiente e Touring Club italiano non è quello di Alghero, con le spiagge da cartolina delle Bombarde e del Lazzaretto; né quello di Stintino con la sua meravigliosa La Pelosa, a numero chiuso: e nemmeno lo smeraldo dell’arcipelago di La Maddalena. Lungo la costa nord dell’Isola, da Palau alla Riviera del Corallo, fatta eccezione per Santa Teresa di Gallura, non c’è un solo litorale che abbia meritato le cinque Vele, il vessillo assegnato ai comuni più meritevoli attraverso i dati raccolti da Legambiente. E se anche la Regione d’Italia più premiata dagli ambientalisti resta comunque la Sardegna, con ben 7 località costiere che portano a casa il massimo riconoscimento, c’è chi ha da ridire sui criteri di valutazione adottati dalle sentinelle del verde per attribuire i punteggi.

Sindaca all'attacco

Il dato di partenza è sicuramente il check-up di Goletta Verde sulla qualità delle acque di balneazione, ma poi giocano un ruolo chiave pure l’integrità del paesaggio, il livello delle strutture di accoglienza, la gestione dei flussi turistici. La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, non è per niente soddisfatta. Il suo litorale quest’anno ha meritato solo tre “misere” Vele. «Sono indignata – dice subito – escludere La Pelosa da una valutazione di Legambiente che dovrebbe dunque presupporre proprio l’attenzione all’ambiente, significa negare qualcosa di assolutamente evidentissimo e cioè che Stintino è sempre stato un Comune virtuoso», il primo in Sardegna ad adottare il numero chiuso per preservare il suo gioiello di oro bianco, la spiaggia in vetta a tutte le classifiche secondo il giudizio dei viaggiatori. Anche per l’estate 2023 gli ingressi saranno contingentati: massimo 1500 persone al giorno. Il numero di accessi controllato evita l’eccessiva pressione antropica in uno dei litorali più straordinari in Italia. «Il valore attrattivo de La Pelosa va talmente oltre ogni valutazione di chicchessia che francamente non credo che noi avremo ricadute in negativo», assicura Vallebella, preparandosi per un’altra stagione da record.

Alghero e La Maddalena

Ad Alghero, località balneare da 4 Vele, l’assessore all’Ambiente Andrea Montis preferisce farsi scivolare addosso la questione della gara: il giudizio della Guida Blu non è determinante per la Porta d’Oro del turismo isolano. I vacanzieri di ogni nazionalità continueranno ad affollare i chilometri di spiagge, le segrete calette e le rocce dove ancora nidificano l'aquila e il grifone. Un alternarsi di distese sabbiose e scogliere su cui la città ha giocato la sua scommessa di sviluppo economico. «Al di là della classifica di Legambiente, Alghero rimane una delle destinazioni turistiche più importanti della Sardegna – commenta Montis – certamente con l’auspicio di riuscire a fare sempre meglio». Gian Vincenzo Belli, assessore al Turismo di La Maddalena, sulla stessa linea d’onda del collega algherese, dorme anche lui sonni tranquilli nonostante le Vele mancate e semmai si consola con le sette Bandiere Blu appena conquistate. «Un record assoluto – conferma Belli – di cui andare veramente orgogliosi, anche perché il riconoscimento viene attribuito dalla Foundation for Environmental Education». E saranno proprio le Bandiere Blu a sventolare su tutto il nord dell’Isola con dieci località al top nella sola Provincia di Sassari. Le Vele per il momento sono ammainate.

RIPRODUZIONE RISERVATA