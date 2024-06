La Pelosa, in spiaggia non c’è più posto 

Posti al sole tutti esauriti. In poche ore si va in overbooking. Un esercito di bagnanti last minute, ogni giorno, bussa alla porta del paradiso de La Pelosa per accaparrarsi uno spazio nella meraviglia. Ben 10mila le richieste di prenotazione online per 800 posti disponibili nelle ultime 48 ore. Un incremento del 25 per cento rispetto allo scorso anno. Gli avventori devono fare i conti con il numero chiuso, l’era del sovraffollamento è finita. Dal 2019 l'accesso con ticket (3.50 euro) è di massimo 1.500 persone al giorno, un sistema per preservare l'ambiente e contenere l'erosione del litorale.

Sold out

I primi 700 ticket sono stati già venduti per tutta la stagione - dal primo giugno fino al 31 ottobre - mentre i restanti 800 sono prenotabili non prima di 48 ore dalla data di accesso desiderata, per dare la possibilità a tutti di vedere da vicino il lido di Stintino dalle tinte caraibiche, più volte miglior spiaggia d’Italia, tra le prime del Mediterraneo e in Europa e nella top ten delle più spettacolari al mondo. I turisti arrivano dalla Germania, Olanda, Francia e Spagna e poi Stati Uniti, Cina, Giappone e Australia. «L’inizio di stagione è positivo», commenta Salvatorica Giobbe, amministratore unico SG Oikos, la società che gestisce il sistema delle prenotazioni. «La spiaggia è sempre sold out e la clientela è soddisfatta, - aggiunge - arenile pulito e vivibile, un modello da esportare in altri paradisi sardi».

Tra i vari servizi la novità di quest’anno è rappresentata dall’area accessibile ai disabili, attrezzata con passerella, ombrelloni e sdraio, con accompagnamento e operatrici socio sanitarie a disposizione. Godono di un parcheggio privato riservato e, su richiesta, possono disporre di una squadra di ragazzi esperti nell’aiutare le persone con disabilità a fare il bagno.

Soccorso

A La Pelosa anche un locale di primo soccorso, con defibrillatore, servizi bagni e docce compresi nel biglietto d’ingresso. «Su fronte dei divieti, per garantire una fruizione sicura, rispettosa dell'ambiente e delle dune, sulla spiaggia restano in vigore regole severe», aggiunge la sindaca Rita Vallebella che in nome del decoro, per l’estate 2024 ha firmato l'ordinanza di divieto di commercio ambulante nei passaggi che consentono l'accesso al mare e che collegano via Moratti con viale La Pelosa. A vigilare il litorale barracelli e 26 steward.

