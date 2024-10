La peggior Cos di sempre 

Sette sconfitte di seguito, solo due punti in nove partite, quasi un mese e mezzo senza muovere la classifica. Per la Cos è un momento durissimo. Ultima nel girone G della Serie D, la formazione di Francesco Loi è in un tunnel del quale ancora non si vede l’uscita. Questo momento senza risultati inizia ad essere lungo», ammette Antonio Carta, vice di Loi, assente domenica in panchina contro l’Atletico Lodigiani per squalifica (salterà anche altre gare), «le partite scorrono velocemente. Abbiamo già disputato un quarto di stagione. La cosa più difficile è che bisogna lavorare sull’aspetto mentale, al minimo errore veniamo puniti e in quel momento subentra la paura di non ottenere il risultato».

Difficoltà

La crisi è pesante. Da quando è nata (tre stagioni fa), la squadra non ha mai attraversato una situazione tanto complicata. E venerdì alle 14,30 torna in campo in trasferta con la Paganese per l’anticipo della decima giornata del campionato. Una sfida quasi proibitiva contro la terza forza del torneo. L’attacco non gira (è il peggiore del torneo, 6 gol come l’Olbia), la difesa fa acqua (18 reti subite). Eppure «davanti creiamo occasioni», sostiene Carta, «ma per fare centro bisogna essere più cinici». E poi «anche contro l’Atletico Lodigiani abbiamo subito un gol su una palla inattiva. Dobbiamo essere più cattivi all’interno dell’area». Nessun dubbio però sull’organico, ringiovanito ma pure rinforzato. «Sono sempre stato fiducioso e lo sono ancora. Ci risolleveremo». Il problema finora sono stati gli infortuni, che non hanno permesso di avere tutta la rosa a disposizione e sfruttare quindi più soluzioni anche sotto l’aspetto tattico. Loi tuttavia è abituato a lottare e nulla è compromesso.

«La squadra non è da ultimo posto, ne sono straconvinto», prosegue Carta, «è composta da ragazzi straordinari che in campo mettono l’anima. Tutti assieme ora dobbiamo cercare di dare qualcosa in più, sia noi come staff sia i calciatori. Bisogna superare al più presto questa fase». Con la Paganese «sappiamo si tratta di un impegno difficile ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Dare il massimo e uscire dal campo consapevoli di averlo fatto. Poi vedremo».

Quattro in coda

La partenza nella prima stagione, era il 2022/2023, non fu ugualmente brillante ma dopo nove incontri i punti erano sette. Cinque in più rispetto a oggi. La prima parte della scorsa annata invece fu fantastica, con ben venti punti sui ventisette disponibili nelle prime nove partite. Classifica alla mano, è evidente che l’attacco sia un punto debole (la Cos non ha segnato in cinque incontri su nove realizzando una media di 0,67 gol a gara) e la difesa sia un colabrodo (due reti subite a incontro). La zona playout però dista quattro sole lunghezze. Il gap dalla zona salvezza diretta invece è di nove punti. Tutto è ancora possibile ma occorre muovere la classifica subito. È triste osservare che nella “bagarre” di coda ci sono quattro formazioni sarde: Ilvamaddalena. Atletico Uri, Olbia e proprio la Cos occupano le ultime quattro piazze.