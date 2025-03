La pediatra va in pensione, visite a Oristano o Flussio 

Nell’Alto Oristanese difficoltà ad accedere alle cure anche per i piccoli pazienti. Ora il territorio si trova in sofferenza anche sul fronte del pediatra. Nel distretto sanitario Ghilarza – Bosa va infatti in pensione Maria Rosaria Puddu e resta solo una collega.

La Asl 5 assicura che i piccoli pazienti non resteranno privi di assistenza, proponendo una soluzione che per tantissimi risulterà comunque difficile, anche se dalla direzione sanitaria al momento viene ritenuta l’unica percorribile.

«I genitori dei piccoli, finora in carico alla dottoressa Puddu, potranno optare per un pediatra fuori ambito scegliendo Rossano Putzu, previa accettazione da parte dello stesso medico. Il pediatra di Bosa visiterà i piccoli pazienti nell’ambulatorio comunale di Flussio, accoglierà i nuovi bambini sino al raggiungimento del numero massimo di pazienti consentito. Le famiglie potranno optare anche per il servizio di specialistica ambulatoriale in pediatria, attivo nel poliambulatorio di Oristano con Dina Fantasia, che visita dal lunedì al venerdì», spiegano dalla direzione generale Asl 5. I genitori possono prenotare una consulenza dalle 9 alle 12, al numero 3487987866.

«I bandi finora richiesti dalla nostra azienda per il reclutamento di nuovi pediatri nel distretto di Ghilarza-Bosa sono andati deserti. Proseguiremo comunque alla ricerca di altri medici con la pubblicazione di ulteriori bandi o eventuali soluzioni sperimentali», concludono dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria locale.

