La pediatra rinuncia, la sede resta vacante 

Niente da fare, i bambini del Sarcidano-Barbagia di Seulo dovranno aspettare ancora prima di avere a disposizione il pediatra di libera scelta. La dottoressa che in un primo momento aveva accettato l’incarico, ha declinato, una neonatologa proveniente da un presidio ospedaliero.

I genitori

Le motivazioni di questa scelta dell’ultimo minuto non è conosciuta, l’unica cosa certa è che l’incarico è ancora vacante, seppure Ares (Agenzia regionale della salute) ha concesso al Distretto del Sarcidano Barbagia di Seulo di mantenere aperto il bando dunque senza una scadenza. L’assenza rischia di diventare cronica visto che dura da due anni, dopo il pensionamento dell’ultima pediatra ancora in attività. Una situazione che crea sacrifici economici e organizzativi alle famiglie, oltre a apprensione e insicurezza.

«Le famiglie», ha detto Luigi Pisci, portavoce di un comitato spontaneo di genitori, «sono scese in piazza d’estate per chiedere il ripristino urgente di un servizio fondamentale e oggi non possono che esprimere tutto il loro rammarico».

Le speranze delle mamme di riavere un servizio efficiente si sono di nuovo infrante di nuovo. «Qualcosa di profondamente disfunzionale governa i meccanismi di rinnovo delle sedi vacanti», ha aggiunto Pisci «spetterebbe alla politica trovare soluzioni efficaci per garantire incentivi, ridefinire le regole, riformare le tempistiche e le caratteristiche dei bandi. Non è accettabile che i pensionamenti, noti con largo anticipo, producano sedi vacanti per interminabili anni».

Le reazioni

Quello della pediatria di base è uno degli argomenti che gli amministratori vorrebbero sottoporre all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. «Ne ho esortato l’arrivo nel Sarcidano-Barbagia di Seulo anche di recente», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «per affrontare tante criticità compresa questa della mancanza di un pediatra per il nostro territorio».

Intanto non sono mancate soluzioni tampone come la presenza dei pediatri nel consultorio di Isili che comunque garantiscono un sostegno alle famiglie. Il Distretto ha inoltre attivato altre 5 ore di specialistica per i bambini del Sarcidano Barbagia di Seulo il venerdì sempre ne consultorio confidando nel fatto che qualche specializzando decida di fare questo tipo di esperienza con incarico provvisorio in attesa dell’arrivo di un titolare a tempo indeterminato.

«La natalità, la famiglia e la vita», ha aggiunto Pisci, «non si difendono con la facile retorica, ma con misure tempestive, adattabili alle caratteristiche dei territori, dei cittadini e dei lavoratori».

