La pedalata  dei bambini  è un successo 

Oltre centocinquanta bambini e bambine in sella alla bici per la manifestazione Bici kids organizzata dall'asd Ogliastra Cycling. Ma non solo, alla simpatica ciclopedalata ieri mattina hanno partecipato anche genitori e nonni. La carovana è partita di buon'ora dal piazzale Multipiano in viale Monsignor Virgilio e scortata dalla polizia municipale si è diretta al parco la Sughereta dove c'è stato un rinfresco e poi tanti giochi a tema con la bici. Grandi sorrisi e tanto divertimento in una mattinata di sport, gioco e socializzazione con bambini dai 4 ai 13 anni. In sella alla bici c'erano anche gli amministratori comunali Rita Cocco, Fausto Mascia e Fabrizio Annarumma. La manifestazione non si teneva da qualche anno e alla luce della partecipazione se ne sentiva la mancanza. «È stata una bellissima giornata - ha commentato il tecnico federale dell'Asd Ogliastra Cycling, Efisio Corgiolu - ringrazio coloro che l’hanno reso possibile». (f. me.)

