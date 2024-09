La pecora nera? Con il cardo 

Il piatto “agnello nero con cardi selvatici”, prodotto agroalimentare di Arbus da poco inserito nell’apposito elenco del ministero delle Politiche agricole, in collaborazione con la Regione, ha riacceso il motore per la promozione della “pecora nera di Arbus”, razza ovina autoctona. Dopo anni di silenzio, si riparte dunque con un progetto di 12mila euro, fondi statali e comunali. Il primo passo è didattico, a giorni lezioni in classe dai piccoli dell’istituto comprensivo agli studenti dell’Alberghiero. Poi la sagra “angioi de brebei niedda de Arbus cun gureu de satu”, fra ottobre e novembre, chiuderà la prima fase del programma dell’anno in corso.

Cibo da gustare

«La sagra - spiega l’assessora all’Agricoltura, Sara Vacca - non vuole essere e non sarà un evento per sedersi a tavola e consumare un prodotto che narra la nostra tradizione produttiva e artigianale, realizzata e consumata in diversi angoli e strutture locali, ma punta a due giorni di iniziative, un valore in più alla lunga vita dell’ovina, già nota a livello nazionale per il suo latte e derivati».

L’esponente dell’esecutivo sottolinea l’impegno di due anni di lavoro con diversi Comuni del territorio, già promossi nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali italiani (Pat), per superare i campanili e identificandosi con il cibo. «A tavola - precisa Vacca - oltre all’agnello ci saranno altre specialità del Campidano, come i carciofi di Samassi o la cipolla di Gonnosfanadiga e magari le confetture delle ciliegie di Villacidro dal momento che siamo fuori stagione. L’obiettivo è arrivare a fine anno col battesimo di una Comunità di tutela del cibo della Sardegna Sud occidentale».

Le reazioni

«Ripartire - dice un’imprenditrice, custode della pecora nera, Monica Saba - è una buona notizia. Spero che non si risolva con un semplice pasto, in tal caso inutile. La valorizzazione di un’eccellenza, come la nostra, va inserita in programma ampio che gira attorno alla biodiversità, una comunità aperta che colga tutte le sfaccettature. Insomma, il risultato deve essere l’indotto economico, re assoluto».

Ornella Armas, insieme al marito Paolo Isu promotori del museo della pecora nera a Ingurtosu, va subito al sodo: «Il piatto dell’agnello nero con cardi selvatici è l’ultimo tassello di un lungo cammino. Ci abbiamo creduto e dato vita all’omonima associazione. Lavoro la lana nera ed è un successo, vado in classe per sensibilizzare e far conoscere ai ragazzi l’importanza della tradizione. Seguono con interesse. Fa rabbia che da quasi due anni il museo sia chiuso. Abbanoa ha staccato l’acqua. Se perdiamo le conquiste, che senso hanno le novità?».

