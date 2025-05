La pecora nera benedetta dall’Erasmus 

La rivincita della pecora nera di Arbus: dopo il riconoscimento di una biodiversità riscoperta dagli allevatori locali, l’ovino diventa protagonista del progetto Erasmus. Un filo culturale diretto che unisce 15 alunni dell’Alberghiero della cittadina del Linas con altrettanti compagni francesi che frequentano Le Fontanil, una scuola di alta gastronomia a pochi passi da Lione. «Un’esperienza – dice il dirigente scolastico, Mauro Canu – che permette ai ragazzi di immergesi in un contesto scolastico e culturale diverso dal nostro. Un arricchimento importante per i futuri professionisti del settore enogastronomico che va oltre il semplice cibo, oggi abbraccia tradizioni, produzioni tipiche, innovazione e tanta creatività».

Il primo passo

Il primo passo del progetto, formalizzato sulla carta, si è concretizzato nei giorni scorsi con l’arrivo ad Arbus degli organizzatori, professori della scuola francese, accompagnati dallo chef Antonello Cabras di Monastir, i rappresentanti della Camera di Commercio dei due paesi, dell’associazione Slow Food Cagliari, impegnata a ridare il giusto valore al cibo. Ad accoglierli il dirigente, i docenti e gli alunni, futuri chef, pizzaioli e pasticceri. A tavola prodotti locali, dall’antipasto al dolce ai vini. «La scelta– racconta Canu – è stata quella di preparare anche la pizza, sulla quale gli studenti si stanno specializzando, grazie a un progetto finanziato dal Pnrr. Tutto fatto in casa, a iniziare dalla farina, dall’olio dell’istituto Agrario di Villacidro, gli immancabili formaggi, prosciutti e i sapori del nostro mare».

La scuola

«Gli ospiti – racconta il prof, Raffaele Altamura – hanno gradito la nostra specialità, la “pardulas gelato”. Ormai l’istituto è proiettato verso corsi che superano la figura storica di cuoco e sommelier, fra le novità la pasticceria». Contentissimi gli alunni, ancora di più in vista del viaggio a Lione. «Abituati ad abbattere le distanze tramite i social – dice Alessia Tuveri- è bello ritrovaci con i nostri coetanei francesi, fare insieme esperienze didattiche per diversi giorni. Allargare le conoscenze e stringere amicizie». Alla fine è l’obiettivo di Erasmus: l’incontro fra studenti europei.

Ovini speciali

Per approfondire la conoscenza della biodiversità, il gruppo dalla scuola si è spostato all’ovile della famiglia di Paolo Isu, nell’ex villaggio minerario di Ingurtosu. «È stato un piacere ricevere persone interessate alle nostre tradizioni», dice Ornella Isu, moglie dell’allevatore: «Gli ospiti hanno gustato ricotta, formaggi, salsiccia, prosciutti, pancetta. La curiosità e l’interesse con cui hanno ammirato i lavori realizzati dalle mie mani con la lana nera valgono più di qualsiasi ricompensa». Oggetti esposti nel piccolo museo, opera nata in collaborazione con l’associazione Pecora nera, formata dai custodi di circa 3.000 esemplari nel Medio Campidano, rispetto ai 500 del 2006. In tutta l’Isola i capi sono circa 7.000, contro i 3 milioni e 500 mila della razza bianca.

RIPRODUZIONE RISERVATA