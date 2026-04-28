La Pec resta senza risposta, indagati il sindaco e la vice 

Per non aver risposto a una richiesta di accesso agli atti, arrivata in Comune con posta certificata (Pec), sono finiti nei guai il sindaco di Uta, Giacomo Porcu e la vice, Michela Mua. La pm Rossana Allieri ha inviato loro un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’ipotesi di omissione di atti d’ufficio.

La vicenda riguarda una pec presentata nell’ottobre 2024 da un cittadino che contesta la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione (da alcuni già pagate) nella zona di vico VIII IS Pruneddas. Un’area dove in tanti aspettano da almeno 15 anni che vengano completate strade e servizi. A seguito dell’esposto la pm ha indagato il sindaco e la vice. I due amministratori, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, si sono affidati agli avvocati Alessandro Diana e Sabina Contu che hanno depositato in Procura un’istanza di archiviazione. Le difese hanno evidenziato che la casella Pec istituzionale del Comune non era mai stata assegnata ai due amministratori e che l'obbligo di rispondere alle istanze di accesso dei cittadini, per legge e in forza del regolamento comunale, incombe sul responsabile del servizio competente, non dunque sull’organismo politico. «Ritengo fondamentale ribadire», chiarisce Mua, «che nell’azione amministrativa esistono competenze precise e distinte tra funzione politica e funzione gestionale, ciascuna con responsabilità definite dalla legge». Anche il sindaco Porcu si dice «sereno e fiducioso nell’operato della magistratura». Ora deciderà la pm. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA