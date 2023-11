La pazza vittoria della Torres 

Vis Pesaro 1

Vis Pesaro (3-4-2-1) : Polverino; Ceccacci (41’ st Rossoni), Zagnoni, Mattioli; Da Pozzo (41’ st Cusumano), Valdifiori, Nina (28’ st Rossetti), Zoia; De Vries (32’ st Mamona), Di Paola (41’ st Marcandella); Sylla.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Fabriani (11’ st Sanat), Cester, Giorico, Liviero; Fischnaller, Ruocco; Menabò (11’ st Goglino).

Arbitro : Lovison di Padova.

Reti : pt 33’ Nina; st 21’ e 50’ Fischnaller.

Note : espulso Mattioli al 45’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Mattioli, Liviero, Nina, Di Paola. Recupero 1’ pt-5’ st.

Pesaro. La risposta al Cesena è una vittoria in rimonta al 95’. La Torres con la Vis Pesaro finisce sotto in un primo tempo in cui appare poco cattiva, ma con una grande ripresa cerca e si merita la vittoria. La firma sulle due reti è sempre la stessa, quella di Manuel Fischnaller. Il colpaccio vale il ritorno in testa al girone, con i rivali romagnoli rimasti soli in vetta solo per 24 ore.

Il carattere

Davvero una grande risposta quella della squadra di Greco, che sta costruendo un campionato strepitoso con la capacità di cambiare marcia nella ripresa. Basti dire che rispetto ai risultati del primo tempo la tabella dei rossoblù nei secondi 45’ è di +16 punti. La gara di ieri tra l’altro è stata giocata con assenze pesanti, perché oltre a quelle dell’infortunato Zecca e dello squalificato Scotto (ultimo turno di stop) si è aggiunta l’indisponibilità dell’attaccante Diakité per un problema accusato nel riscaldamento. Il tecnico ha dato una chance a Menabò, che però sembra ancora troppo acerbo per una serie C di alta fascia. Decisamente meglio gli innesti della ripresa: Sanat a destra e Goglino a sinistra, dove già stava facendo bene Liviero, hanno dato incisività alla manovra. E francamente il secondo tempo è stato un assedio.

La cronaca

Primo tempo equilibrato. Liviero lancia Ruocco che col piede anticipa il portiere ma debolmente, recupera la difesa. Bravo Zaccagno al 7’ sulla sventola del capitano Di Paola. La Torres ha il possesso ma non è abbastanza cattiva. Contropiede pesarese al 23’ con Di Paola che serve De Vries: cross pericoloso, smanaccia il portiere dei sassaresi. Al 26’ grande palla per Liviero in area ma il tiro è sul portiere. Al 33’ rinvio corto di Idda che arriva a Nina, il giocatore controlla e con un diagonale imparabile porta in vantaggio i padroni di casa. Subito dopo diagonale di De Vries e Zaccagno in tuffo mette in angolo.

La ripresa si apre in maniera noiosa sino a quando Greco non inserisce sulle ali Sanat e Goglino. La manovra diventa rapida e ficcante. Goglino al 66’ da sinistra mette una palla in mezzo e Fischnaller incorna per il pareggio. L’attaccante è scatenato e va vicino al raddoppio all’83’, sempre di testa: supera il portiere ma sulla linea salva Zagnoni. Diventa un assedio. Al 95’ Giorico esegue un geniale passaggio verticale per Fischnaller che da centro area gira la palla spedendola nell’angolino sinistro. Trionfo.

