La pavoncella  sarà il simbolo dell’Europeade 

Un incontro preliminare, per annunciare quella novità conquistata con orgoglio. Ieri pomeriggio, nelle sale dell’Exmè, l’amministrazione comunale di Nuoro ha finalmente avviato la sua marcia d’avvicinamento alla 59esima Europeade del folklore. A quella manifestazione dal respiro internazionale che animerà il cuore dell’Isola, dal 24 al 28 luglio. Il sindaco Andrea Soddu e l’assessore al Turismo Salvatore Picconi hanno svelato alle associazioni cittadine il programma di un evento che costerà 2 milioni di euro. Poi, il simbolo, una pavoncella, di un appuntamento che intende rilanciare il turismo e fare da traino in vista della sagra del Redentore.

“Uniti nelle diversità”. È lo slogan dell’evento, fatto proprio dal primo cittadino. Il capoluogo non vede l’ora di accogliere i circa tremila figuranti, in arrivo da ogni angolo del Vecchio Continente. «Possiamo costituire quella immagine caleidoscopica dell’Europa che si unisce nella diversità. Siamo partiti da un logo, dal marchio, per preparare la città: per colorarla», ha detto Soddu. E poi: «Useremo la “scatola finanziaria” dell’Europeade per finanziare anche tutto ciò che viene dopo questo evento».

RIPRODUZIONE RISERVATA