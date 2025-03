«La pausa aiuta la Leonardo» 

I campionati di Serie A e A2 Élite sono rimasti fermi per la sosta per le nazionali. In campo anche l’Italia, impegnata contro Malta per le qualificazioni agli Europei del 2026 e che tra i convocati vede due dei quattro sardi della Serie A: Michele Podda della Meta Catania e Lorenzo Etzi, in forza alla Feldi Eboli capolista del massimo campionato. Gli azzurri hanno giocato giovedì, vincendo nettamente 11-1 a Reggio Emilia. Un risultato importante per la differenza reti nel girone di qualificazione che vede l’Italia contendersi la vetta insieme alla Bielorussia. Domani ci sarà la seconda sfida alla Nazionale di Malta, questa volta però in trasferta, dove gli Azzurri proveranno a ripetersi.

Leonardo

Per gli impegni delle Nazionali, la Leonardo come tutta la A2 Élite non è scesa in campo nel weekend e anche questa settimana rimarrà a riposo. In attesa di ufficialità, infatti, la prossima gara esterna contro il Lecco, in programma alle 20 di questo venerdì, dovrebbe essere posticipata a sabato 22, sempre alle 20. Il tecnico Tony Petruso avrà così una settimana in più per preparare la sfida contro i lombardi. Gli arancioneri erano reduci, prima della pausa, dalle due sconfitte ravvicinate contro le prime due della classe: 3-1 in trasferta contro il Saviatesta Mantova (secondo) e 7-2 in casa contro la capolista MestreFenice. «Fortunatamente c’è la pausa - aveva dichiarato l’allenatore della Leonardo subito dopo la sfida alla prima della classe – dobbiamo ricaricare le batterie, soprattutto a livello mentale. Purtroppo per tutto l’anno abbiamo sempre avuto diverse assenze e c’è chi sta giocando portandosi dietro qualche acciacco. Per fare i punti che servono per salvarci è necessario ritrovare energie». La Leo è terzultima con 14 punti, gli stessi dell’Olimpia Verona penultimo, a una lunghezza dal Modena Cavezzo quartultimo.

