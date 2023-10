La Paulese rifila sei gol alla Bittese e conquista la vetta 

Pattada 2

Buddusò 2

Pattada : M. Sanna, Doneddu, G. Sanna (57’ Sotgiu), Camboni, Sotgia, Masala, Delogu, Deledda, Apeddu (75’ Calvia), Corosu, Marteddu (57’ Solinas). Allenatore Piu .

Buddusò : Canu, Guilherme, Da Silva, Lacatis, Dem, Lorenzo, Pereira, Sotgiu, Marrone, Barilari, Squintu. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Piras di Cagliari.

Reti : 26’ e 39’ Apeddu, 38’ (r) e 47’ Dem.

Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Pattada e Buddusò. Primi venti minuti con le due squadre che si confrontano prevalentemente a centrocampo, con qualche sortita offensiva ma senza grossi sussulti. Al 26’, però, i padroni di casa passano in vantaggio: Deledda effettua un assist preciso per Alberto Apeddu che di testa insacca. Il Buddusò non ci sta e prova da subito a rimettere in equilibrio il risultato. Ci riesce al 38’ quando l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore degli ospiti: batte Dem e la palla finisce nel sacco. Risposta dei padroni di casa, che dopo appena 1’ dal rigore passano nuovamente in vantaggio, ancora con Apeddu, autore così di una doppietta.

Passano appena due minuti di gioco dall’inizio della seconda frazione di gioco e il Buddusò trova il nuovo pareggio, ancora con Dem, bravo a infilare sotto il sette della porta difesa da Sanna: 2-2. Le due squadre creano ancora alcune occasioni ma non riusciranno più a trovare la via della rete.

