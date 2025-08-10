La pattuglia delle sarde pronta per ricominciare 

Il 21 settembre, il 4 e l’11 ottobre. Sono le date cerchiate in rosso sul calendario dalle squadre sarde di calcio a 5 per l’inizio dei rispettivi campionati.

Prime a scendere in campo saranno le ragazze del Cagliari: al secondo anno in A femminile le rossoblù proveranno a ripetere e migliorare la stagione dell’esordio nella massima serie, quando oltre alla salvezza riuscirono a conquistare anche la qualificazione per i playoff scudetto. La prima giornata, in programma il 21 settembre, vedrà la formazione allenata dal confermato tecnico Moreno Giorgi affrontare in trasferta il CMB Futsal Team in Basilicata. Il 28 settembre, invece, l’esordio in casa al PalaConi contro Molfetta.

Le sei di A2 e B

Nei campionati maschili sono rimaste in sei a rappresentare la Sardegna dopo le rinunce di Leonardo (A2 Élite) e Jasnagora (Serie B). L’unica sarda in A2 sarà il Quartu, che debutterà l’11 ottobre in casa contro il Real Sesto.

Stesso giorno per la prima giornata di Serie B con cinque sarde ai nastri di partenza. Nel girone A inizieranno in trasferta il Monastir, contro l’Argonese San Paolo, e la San Sebastiano Ussana, contro l’Itar Futsal. Riposa l’Elmas, che dovrà aspettare il 18 ottobre per scendere in campo nel derby contro l’Ussana. Nel girone E la prima volta del Villaspeciosa in B sarà contro la Futsal Academy, a Civitavecchia, mentre il Città di Cagliari affronterà in casa il La Pisana.

Coppa Divisione

Un antipasto per le sei sarde di A2 e B ci sarà già a settembre con la Coppa della Divisione, riservata alle società che partecipano ai campionati nazionali maschili. Per il turno preliminare le isolane sono state divise in due triangolari: Elmas, Quartu e Città di Cagliari da una parte, Monastir, San Sebastiano Ussana e Villaspeciosa dall’altra. Si parte il 13 settembre con le prime due sfide: Elmas-Quartu e Monastir-Ussana.

B femminile

Inizia il 12 ottobre il campionato di Serie B femminile. Nella prima giornata subito sarde contro con un doppio derby: Ittiri-Cus Cagliari e Oristanese-Athena Sassari.

Serie C1 e C2

Il 3 e il 4 ottobre prenderanno il via i campionati regionali di C2 e C1. Ancora da svelare i calendari, mentre sono note le composizioni dei due gironi unici. In C1 tra le 12 squadre ci sono le ripescate Atletico Sestu e Oristanese, che prendono il posto del Città di Sestu (rinunciataria) e del Villaspeciosa (ripescato in B). Poi il neopromosso Decimo, l’Alghero retrocesso e le altre dello scorso anno: C’è Chi Ciak, Cus Cagliari, Domus Chia, Fanni Futsal Sassari, Villasor, Ichnos Sassari, Villacidrese e ZB Iron Bridge.

In Serie C2 il girone sarà composto da quattordici squadre: Babylon, Cus Sassari, Gonnesa, Dym, Malasainas, Marzio Lepri Torres, Mediterranea, Monastir (squadra B), Serrenti, Serdiana, Portoscuso, San Pio X, Sarfut21 e Uta.

