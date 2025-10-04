La patria dei cori oggi canta a manu tenta 

Nuoro è, anche quest'anno, patria dei cori. Il Teatro Eliseo ospiterà da stamattina la decima edizione del concorso corale internazionale A manu tenta con l'organizzazione e direzione artistica dell'associazione culturale Bobore Nuvoli, in memoria del grande cantore. La masterclass sarà alle 10, le audizioni alle 15 in collaborazione con l'associazione di ballo Sos Canarjos di Bobore Nuvoli e il coro femminile Bendas. Presenterà la serata Giuliano Marongiu. Tredici i brani in concorso suddivisi in cinque sezioni per i dieci cori provenienti da tutta l'Isola. Il concerto finale con i cori in concorso è previsto per le 19 con la partecipazione straordinaria della compagnia Lapola. Inoltre si esibirà il cantante Andrea Zara.

Saliranno sul palcoscenico del Ten per una esibizione che si anuncia come al solito suggestiva le associazioni culturali Coro pro arte di Alghero, Voches e ammentos di Galtellì, coro Gusana di Gavoi, Bisos e chertos di Ittiri, Sos balaros di Monti, Diatonia di Oristano, Quelli del ponte di Quartucciu, Spirito gioioso aps di Sassari, coro populare de Sardigna di Sestu e Su Beranu di Siliqua. Al contempo si terrà la quinta edizione del premio Bobore Nuvoli, e come premio Giuria popolare è prevista la consegna della borsa di studio “Bobore Nuvoli".

